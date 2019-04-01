Учёные нашли причину Альцгеймера – Деменции чаще всего подвержены евреи из-за уникальных генов

Вчера, 13:27

Самая распространенная в мире группа евреев является носителем двух редчайших генов, связь которых с болезнью Альцгеймера обнаружили ученые.

В ходе исследования ученые нашли два гена, связанных с деменцией. Мутации этих генов могут вызывать редкую форму заболевания, называемую ЦАДАСИЛ. Она начинается с сильных головных болей и инсультов в молодом возрасте, сопровождающихся деменцией в середине жизни. Это на пару десятков лет раньше, чем обычный возраст начала заболевания.

Было выявлено, что люде несущие в себе две копии этой мутации, болеют редким заболеванием, называемым болезнью Насу-Хакола. Его характеризует не только появлении деменции, но и поликистозное поражение костей с переломами.

Такая мутация встречается крайне редко, однако из-за своих уникальных генов, евреи-ашкенази подвержены деменции чаще всего.

Спустя годы, ученые сумели найти причину Альцгеймера. Результаты их исследований говорят о том, что разное количество копий конкретной мутации влечет за собой самые разные формы деменции. Открытие позволит посмотреть на болезнь Альцгеймера с новой стороны, открывая ученым новые биологические пути, для разработки стратегий и новых методов лечения.

В исследовании приняли участие свыше 5600 участников с деменцией, а также 4600 когнитивно здоровых пожилых людей. Ученые также показали, что участники исследования с болезнью Альцгеймера, по сравнению с контрольной группой имели значительно большее бремя мутаций в генах.

Для дальнейшего исследования заболевания, ученые призывают евреев-ашкенази помочь им. Они могут пройти диагностический и прогностический тест на деменцию, который позволит разработать лекарство для этой конкретной популяции.