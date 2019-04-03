«Поле битвы - Земля»: Пасха закончится ядерным апокалипсисом от Нибиру - 28 апреля ракеты достигнут планеты

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NASA не скрывает скорой гибели человечества и Земли, на которую обрушатся тысячи ракет, несущих ядерные заряды.

Уфологи собирают срочные конференции в попытке разработать стратегию по спасению Голубой планеты. Как всем уже известно, Нибиру прошла пояс Койпера и запустила ракеты, которые через пять недель приблизится к Луне. Еле заметные тускло-красные шары уже можно наблюдать в мощные телескопы, а приборы специалистов уже давно фиксируют интенсивное высокочастотное колебание гравитационных волн. Спектральный анализ и сведение данных позволили спрогнозировать точную дату, когда ракеты достигнут земной поверхности — 28 апреля ракеты с ядерными боеголовками войдут в плотные слои атмосферы и распадутся на сотни бомб, которые полностью уничтожат не только человечество, но и всё живое на Земле.

У человечества осталось мало времени и правительства развитых стран разрабатывают программу по спасению человечества — учёные работают над созданием «энергетического» щита — спутники, запущенные на орбиту, будут излучать специальные волны, которые инициируют ракеты и взорвут их в космосе.

Конспирологи подходят к событию с реализмом и сообщают, что Пасха закончится ядерным апокалипсисом от Нибиру- 28 апреля ракеты достигнут планеты и уже ничего не остановит это смертельное оружие.

«Остался всего месяц до того, как человечество навсегда исчезнет с лица Земли и прекратит своё существование. Наши учёные утверждают, что шансы стран, которые объединили свои силы для спасения, крайне малы и не стоит надеяться на лучший исход. Поле битвы - Земля, так решила судьба и пытаться поменять её не стоит — она всё равно свершит задуманное и доведёт дело до логического завершения», - пишет научный сотрудник центра по изучению уфологии и конспирологии.