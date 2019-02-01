Ученые: Микробы в вашем кишечнике говорят с вашим мозгом

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Микробное сообщество организма может влиять на мозг и поведение, возможно, даже играя роль при деменции, аутизме и других расстройствах. Ученые из Ирландии изучили их влияние на организм здорового человека и определили пути предотвращения возможных опасностей.

В 2014 году Джон Крайан, профессор Университетского колледжа Корка в Ирландии, посетил научную конференцию в США, на которой рассматривались пути предотвращения развития болезни Альцгеймера, хотя сам он не был экспертом по деменции (приобретённоеслабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых). Ученый изучал микробов, которые находятся в организме здорового человека. Профессор и члены его команды установили, что микробы могут влиять на мозг и поведение, а также играть роль в развитии болезни Альцгеймера.

Известно, что основным скептиком, который не верил в взаимосвязь микробов и болезней мозга является Санграм Сизодия - нейробиолог из Чикагского университета. С группой единомышленников он решил проверить предположения ирландских ученых опытным путем - давали антибиотики мышам, склонным к развитию версии болезни Альцгеймера, чтобы убить большую часть кишечных бактерий у мышей. Позже, когда ученые проверили мозг животных, они обнаружили гораздо меньшее количество сгустков белка, связанных с деменцией. Оказалось, что небольшого разрушения микробиома было достаточно, чтобы произвести этот эффект. Получив результаты опыта Сизодия сообщил, что никогда не думал, что это будет такой поразительный результат. После ряда подобных экспериментов ученые уверены, что только несколько видов микробов в кишечнике влияют на течение болезни Альцгеймера, при помощи выделяемого ими химического вещества, которое изменяет работу иммунных клеток в мозге. Доказано, что блокировав данные микроорганизмы, можно избежать фатальных изменений в мозге.