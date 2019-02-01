Учёные: Химические ароматизаторы для электронных сигарет ухудшают функцию легких

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Исследователи против ароматизации электронных сигарет, ведь это нарушает дыхательные пути человека.

Согласно новому исследованию, проведённому Гарвардской школой общественного здравоохранения им. Т. Чана, два химических вещества, широко используемые для ароматизации электронных сигарет, могут нарушать функцию ресничек в дыхательных путях человека. Куан Лу доцент кафедры генетики окружающей среды и патофизиологии сказал: «Хотя химические вещества, используемые для ароматизации электронных сигарет, часто используются, мало что известно о механизме их воздействия на здоровье. Новые работы учёных предполагают, что эти химические ароматизаторы для электронных сигарет ухудшают функцию легких и вредят ресничкам - первой линии защиты в легких, изменяя ген выражения, связанное с производством и функционированием ресничек».

Это первый взгляд на влияние ароматических химических веществ в эпителиальных клетках человека. По словам учёных: «Пользователи электронных сигарет нагревают и вдыхают ароматизирующие химикаты, которые никогда не тестировались на безопасность при вдыхании».