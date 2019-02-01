В Мурманской области засняли метеоритную бомбардировку: Приближающаяся Нибиру начала замораживать Землю

Сегодня, 13:20

Планета Х своим излучением понизила температуру в США до -45 градусов Цельсия. Луна, Земля и Марс уже пережили падение крупных метеоритов. Будучи в 10 раз больше Земли «звезда смерти» начала сдвигать полюса и взрывать вулканы.

Недавно в соцсети попало видео, которое засняли 28 января в Мурманской области в Хибинах. Там запечатлели метеоритную бомбардировку. Он входит в атмосферу Земли, освещая всё вокруг, пролетает по всему небу, а затем исчезает. Мнения учёных разделились.

К примеру, Виктор Трошенков, из мурманского астрономического общества «Орион», уверен, что вошедший в атмосферу планеты объект – спорадический болид, то есть случайный метеорит. Однако, не все исследователи придерживаются так считают.

По словам противников данной теории, за последние несколько месяцев на Землю начало падать подозрительно много «случайных» метеоритов. Страдает не только наша планета. В примеры приводят метеорит в Хабаровске, бомбардировку Луны во время затмения и падение космического тела на Марс, образовавшее 10-метровый кратер.

Недавно эксперты связали массовую бомбардировку Земли и расположенных неподалёку космических объектов с сильным похолоданием. Несколько дней назад мир удивила новость о максимально низких температурах по всей США. Внезапно появившиеся потоки холодного воздуха снизили температуру до -40 градусов Цельсия, а в некоторых регионах она упала до -45 градусов.

О похолодании предупреждали ещё в ноябре, когда спутниковые снимки показали приполярные вихри. Вместе с этим некоторые обещают сдвиг полюсов Земли. Всё это исследователи объяснили теорией астрофизика Хенрика Свенсмарка. На основании собранных за 40 лет данных о магнитном поле Земли было установлено, что погодой управляют его скачки. Ими управляет галактическое космическое излучение, оно влияет на температуру и образование облаков.

Альтернативные исследователи уверенны, что появление в атмосфере галактического излучение было вызвано большим космическом объектом. Учитывая резкое увеличение числа метеоритов, эксперты пришли к выводу, что всему виной приближающееся космическое тело огромных размеров.

Эксперты уверены, что Землю начала замораживать приближающаяся Нибиру, которая якобы находится в нашей Солнечной системе и уже начала свой путь от Солнца в сторону Земли. Она якобы и посылает метеориты, а вместе с этим посылает на планету излучения, меняя её климат.

Исследования продолжаются, хотя официальные академии всё опровергают.