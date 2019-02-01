Мужское сердце укрепляется кардионагрузками

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Американские ученые рассказали, как можно укрепить сердце «сильному» полу и уберечься от множества заболеваний сердечно-сосудистой системы. За основу исследования взято сканирование кальция на предмет его количества и влияния на образование холестериновых бляшек.

Группа ученых из Института лечебной физкультуры и экологической медицины (США) провели масштабное исследование мужского сердца на предмет сохранения его здоровья. Результаты были опубликованы в специализированном научном журнале JAMA Cardiology.

Сообщается, что всем участникам эксперимента было проведено коронарное сканирование кальция, что дало возможность специалистам классифицировать его участников и распределить по группам, согласно испытуемым симптомам. Результаты анализов показали количество кальция и холестерина в организме каждого и предопределить потребность в лекарствах, изменении образа жизни и других мерах по снижению риска.

Известно, что ученые изучили данные более чем 21 000 мужчин в возрасте от 40 до 80 лет, которые не страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями. Большая часть испытуемых были спортсмены, которые сообщили об уровне своей физической активности. Результаты исследования показали, что высокий уровень кальция на фоне выполнения интенсивных упражнений не повышает у сильной половины человечества риск сердечно-сосудистых заболеваний, а наоборот влияют на здоровье сердца.

Как оказалось, интенсивность занятий спортом и сексом не вредит сердцу, а, наоборот, снижает риски преждевременной смертности от отклонений в его работе. Несмотря на результаты исследования, специалисты рекомендуют не переусердствовать и увеличивать нагрузку постепенно. Они подчеркнули, что физическая активность не сможет нейтрализовать негативное воздействие на организм алкоголя, вредной еды, курения.