«И падет Луна с небес»: Страшное пророчество о конце света может сбыться с 1 на 2 февраля

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Новое небесное тело, именуемое «второй планетой Нибиру» уже на пороге Земли.

Уфологи не могут успокоиться который день подряд: страшное пророчество о конце света может сбыться в ночь с 1 на 2 февраля. И разрушить нашу планету может небесное тело, которое на половину состоит изо льда и космической пыли - ученые-уфологи убеждены, что оно прокладывало маршрут к Земле целых 70 лет, когда его впервые заметили в нашей Солнечной системе. Для землян приближение плохо изученного объекта, о котором рассказали японские ученые, может стать роковым.

Ученые убеждены, что небесное тело, которое может стать причиной гибели человечества, изначально находилось за орбитой Нептуна, но неведомая космическая сила заставила его ускориться, что вызвало панику среди уфологов. Во время приближения второй Нибиру, которая меньше всем известной по размеру в несколько десятков раз, приведет к тому, что в ночь на 2 февраля падет Луна с небес, поскольку от силы удара планеты спутник Земли просто раскрошится на мелкие кусочки.

После того, как Луна будет уничтожена второй Звездой Смерти, равновесие в Солнечной системе будет нарушено. Уфологи не исключают, что гибель Земли может произойти несколькими днями позже разрушение спутника голубой планеты, поскольку небесное тело должно преодолеть немалый путь. Но они едины во мнении, что апокалипсис начнется именно этой ночью, и атаку второй Нибиру может увидеть каждый житель Земли.

Безусловно, Земля может быть частично спасена, если окажется, что размера второй Нибиру и мощности ее удара не хватит для того, чтобы расколоть планету. Но полностью избежать последствий все равно не удастся: уфологи убеждены, что пророчествам все же суждено сбыться, и в первую очередь может пострадать самая большая страна - Россия.