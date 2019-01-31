Сверхчеловек из Сибири: В Денисовой пещере найдена древняя девочка уникального вида людей

Вчера, 22:53

Она не могла произойти на свет от денисовцев и неадертальцев, но произошла. Как это могло случиться, понять почти невозможно.

Таким образом, можно прийти к выводу, что в Сибири найден сверхчеловек, появившийся непонятно откуда. В Денисовой пещере найдена древняя девочка уникального вида людей

Алтайские горы продолжают открывать свои тайны. Денисова пещера была там найдена достаточно давно. Однако, свою известность она приобрела лишь совсем недавно.

В 2010 году там смогли идентифицировать фалангу детского пальца, найденного там ещё в 1980-х годах. Как оказалось, он принадлежал ранее жившей девочке-метису. Её геном содержит в себе гены двух предшественников людей, которые в этой пещере никак не могли пересекаться.

Денисов пещера и ранее отличалась своими особенностями. В частности, когда в районе Байкала климат 150 тысяч лет назад был холодным, в ней сохранялось тепло и влажность. Возможно, именно потому древние люди и обосновались там.

А вот по части «родства» девочки возникает множество вопросов. Гены показывают, что она является потомком денисовцев и неадертальцев.

Однако, денисовцы жили в этой пещере около 300 – 200 тысяч лет тому назад. Неадертальцы в ней появились на несколько тысяч лет позже. Откуда взялась метиска, предстоит устанавливать.

В то же время, все находки показывают, что она существовала не одна и уровень «быта» в общине в период её жизни был вполне развит.