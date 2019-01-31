Японские учёные нашли в Солнечной системе шпиона: «Всевидящее око» находится в поясе Койпера

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Оно пережило Большой Взрыв. Этот объект сравнительно небольшого размера, существовавший до того, как начала формироваться Солнечная система.

Буквально, на днях японские учёные нашли в Солнечной системе шпиона. Это «Всевидящее око» находится в поясе Койпера.

Сложно понять, как этот объект мог попасть в нашу систему. Ещё сложнее сознанию поддаётся, как он смог в ней удержаться столько миллиардов лет, обладая радиусом лишь около 1,3 километра.

В то же время, он находится на самом краю системы в загадочном поясе Койпера, который пока совершенно не изучен.

Ранее считалось, что, если возраст Луны, превосходит возраст Земли, то Создатели находятся именно там.

Последние данные японских учёных позволяют взглянуть на проблему шире. Создатели, как уверены уфологи, есть. Только создатели Земли своими возможностями намного меньше Создателей всей Солнечной системы.

Для того, чтобы контролировать происходящие там процессы, они и оставили своё «Всевидящее око».

За каждым из нас следить – это не его функция. Во Вселенной происходят глобальные процессы, где также есть противодействующие силы. Наша система – лишь пешка, но она может стать ферзём. За этим и может наблюдать око Вселенной.