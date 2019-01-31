Нибиру уничтожает магнитное поле: Россия может лишиться ледяного щита в Заполярье

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Смещение физических полюсов угрожает изменить Землю до неузнаваемости. Установившая в США арктическая погода указывает на смещении географии ледников Арктики из РФ на Запад.

Недавно ученые признали, что Земле угрожает опасность, о которой никто не подозревал. Магнитное поле Земли может постепенно исчезнуть, так как Северный магнитный полюс изменил свое местоположение. Это означает, что ядро планеты претерпевает изменения, но какие именно, сказать сложно.

Внутреннее ядро Земли - это одно из ключевых условий выживания на планете. Оно поддерживает геодинамо, которое обеспечивает достаточную для вращения Земли напряженность. Этому ядру, по подсчетам ученых, может быть от двух миллиардов до пятисот миллионов лет. Но в начале процесса формирования оно было твердым и только потом благодаря взаимодействию молекул стало нагреваться и вращаться, заставив вращаться всю планету. По мере разогревания ядра на Земле магнитные полюса заняли свои места в Арктике и Антарктиде.

Сейчас конвекционные потоки жидкого металла во внешнем ядре, которые питают магнитное поле, могут пойти на спад. По мнению ученых из США, сейчас напряженность геомагнитного поля беспрецедентно низкая, зато наблюдается повышенная частота магнитных инверсий. Это может привести к скорому краху, если не случится то, что уже произошло 565 миллионов лет назад – ядро не перезапустится по каким-то причинам.

Если ядро все-таки не перезапустится, это приведет к тому, что само магнитное поле будет исчезать, что приведет к катастрофе: Земля остановится и остынет.

Продолжение... Между Адом и Нибиру: Человечество могло быть сослано на Землю для искупления грехов Наша планета – Чистилище. Хорошие инопланетяне живут в своих мирах, а серьезно провинившиеся, отправляются отбывать наказание за свои грехи на такие планеты как наша, считают некоторые конспирологи. По мнению исследователей истории космоса, приближение Нибиру к Земле уничтожает магнитное поле. Ее гравитация могла сдвинуть Северный магнитный полюс и запустить необратимые процессы. Последствия этого в США наблюдают уже последние несколько дней. В некоторых штатах столбики термометра уже перешагнули отметку в – 60С. Но это только начало. Арктические ветры сместились на юго-запад, оставив территорию заполярья России. Если за пределами полярного круга потеплеет хотя бы на два градуса, начнет таять не вечная мерзлота и Россия вообще лишится ледяного щита в Заполярье. Это полностью уничтожит всю экосистему и приведет к затоплению огромных территорий, уверены эксперты.

А далее все пойдет по уже известно всем апокалипсическому сценарию: животные не смогут мигрировать, вода будет прибывать, а суша исчезать, потом все замерзнет и так далее.