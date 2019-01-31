Подводная чума отрывает конечности – Новый «инопланетный вирус» уже уничтожил 20 видов подводных жителей

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В 2013 году неизвестная болезнь начала убивать всех морских звёзд от Мексики до Аляски. Она попала в океан на метеорите и распространилась по всей Земле, считают приверженцы альтернативной науки.

Биологи всего мира бьют тревогу – по всей Земле начал погибать подводный мир. Ветеринар Джо Гайдос из Калифорнийского университета заявил, мол загадочная подводная чума, начиная с 2013 года, уже полностью уничтожила более 20 видов морских звёзд. Эти подводные обитатели вымерли, начиная от Мексики и заканчивая Аляской. Сейчас болезнь поразила очередной вид морская звезда-подсолнух, ключевого хищника своего ареала. Это значительно отражается на всей морской экосистеме. Причина болезни неизвестна, но вот некоторые эксперты винят во всём внеземные цивилизации.

По словам учёных, речь идёт не просто о сокращении популяции, а об уничтожении целого вида на сотнях тысяч километров мирового океана. Морская звезда умирает как в фильме ужасов: появляются белые поражения, они распадаются на трещины гниющей ткани, конечности отрываются, и животное погибает.

Исследователи установили, что виной всему новый неизвестный вирус, но это до сих пор неизвестная болезнь. Учёные из альтернативных течений также провели своё расследование, и пришли к выводу, что убивающая подводных жителей болезнь могла попасть на Землю инопланетным путём. По словам уфологов, космические тела падают на планету довольно часто. Один из метеоритов мог занести смертельный «инопланетный» вирус, который уже уничтожил 20 видов подводных жителей.

Эксперты отмечают, мол болезнь попала на Землю резко в 2013 году. Буквально за пару лет она уничтожила целые виды животных. Природа вируса остаётся неизвестной, как и он сам, поэтому он мог действительно попасть в океан вместе с инопланетным космическим телом.

Уфологи также рассказали на тематических ресурсах, что они не исключают теорию и о подводных пришельцах, которые якобы использую земную фауну для своих опытов.

Как бы то ни было, официальная наука винит во всём глобальное потепление, мол уничтожаются водоросли и естественная среда обитания морских жителей, а в итоге целые пищевые цепочки. В это же время вирус может распространять потеплевшая вода, ведь за 2013-2016 года моря и океаны значительно нагрелись. Согласно опытам, вирус распространялся и убивал морских звёзд чаще именно в тёплых условиях. Однако, в это же время учёным не известно, откуда вирус взялся, как он убивает животных и как от него избавиться.