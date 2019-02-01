Действительно ли разработка многоразовых ракет - путь без будущего?

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Различные виды транспортных технологий в настоящее время испытывают огромный рост популярности, особенно с учетом последних тенденций глобального потепления, явления, которое сейчас кажется почти необратимым. Учитывая это, снижение выбросов и общего углеродного следа важно как никогда.

Мировой рынок медленно реагирует на эту новую реальность. Все же, человечество медленно, но неуклонно переходит к более экологичным потребительским транспортным средствам, есть планы по значительным инновациям в нашей отрасли грузовых и морских перевозок, а также есть некоторые заметные инновации в гражданской авиации.

Ситуация в секторе освоения космоса несколько иная. Конечно, каждый год внедряется множество инноваций, и если мы посчитаем только выбросы углекислого газа и водяного пара, они будут весьма незначительными по сравнению с другими промышленными источниками. Но, тем не менее, есть некоторые исследователи, утверждающие, что нынешняя технология ракетно-космического запуска буквально устарела и по сути должна быть заменена новыми революционными подходами.

Этот проблемный вопрос был недавно освещен президентом и ведущим инженером компании SkyWay, которая специализируется на новых видах общественного транспорта. В своем открытом письме, опубликованном на веб-сайте компании, Анатолий Юницкий критикует некоторые основные аспекты современных технологий запуска космического пространства, указывая на некоторые упущенные негативные долгосрочные эффекты и подчеркивая необходимость не просто внедрять инновации, но и находить радикально новые способы минимизации наших использование ракетных двигателей, заменив их более эффективными и экологически оправданные решениями.