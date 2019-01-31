В борьбе за идеальную фигуру поможет разбухающая таблетка

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Американские ученые создали желеобразную таблетку, которая способна не только побороть чувство голода, но и отследить процессы, происходящие в желудке. Находясь в организме, она разбухает до размеров шарика для пинг-понга, а вмонтированный в нее датчик передает показания.

Современный человек в погоне за стройной фигурой готов на любые трудности, но правда не всегда готов прикладывать усилия. Современный ритм жизни, неправильное питание и малоподвижность привели к тому, что ожирением страдают все большее количество людей, среди которых дети.

Группа ученых из Массачусетского технологического института несколько лет работали над созданием средства, которое поможет не только обследовать желудок, но и побороть голод, который тянет нас к холодильнику даже ночью. Известно, что для создания желейной таблетки использовались компоненты, которые разбухают в организме до размеров мячика для пинг-понга.

Исследователи рассказали, что она не повредит организму и может оставаться в желудке до одного месяца. При необходимости ее можно извлечь и раньше, выпив раствор кальция. Именно такое взаимодействие поможет выйти желейной таблетке естественным путем. В состав таблетки входит смесь гидрогелей двух типов, полимеры и вода позволяют таблетке быстро набухать и не подвергаться действию кислой среды. Внутри таблетки сосредоточен полиакрилат натрия – сверхадсорбент, который применяется при создании обычных детских подгузников. Для того, чтобы связать частицы адсорбента, ученые использовали слой специального гидрогеля, который имеет вид мембраны из наноразмерных кристаллических цепочек.

Таблетка может использоваться не только в качестве базы для датчиков, но и как альтернатива диете - заполняя пространство желудка, она уменьшает объем употребляемой еды. Когда такое чудо средство поступит в продажу и какой будет цена такого средства, неизвестно, но специалисты предполагают, что спрос на него будет достаточно высок среди желающих похудеть.