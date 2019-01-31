«Неопознанная лапа Кремля»: Пульсирующий «таблеточный» НЛО в небе США – это российский дрон-разведчик

Сегодня, 12:11

Настоящую панику среди конспирологов США наделала недавняя новость от тайваньского уфолога Скотта Уоринга. «Пульсирующая пуля» в небе Северной Каролины была безошибочно определена как новейший беспилотник российских ВКС.

Уоринг, один из известнейших уфологов мира, выложил видеозапись от американского наблюдателя за птицами. Человек, известный на YouTube как SpaceBret, случайно заснял на свой высокоточный объектив странный объект, «мерцающий» в небе над Каролиной.

Тщательно изучив видеоматериал, Скотт Уоринг подвёл черту: странный «сигарообразный» объект сопровождающий самолёт, есть не что иное, как инопланетный корабль. В силу неустойчивой формы пульсирующего объекта уфолог расходится в его описании, называя «таблеточным», «сигарообразным» и «пулей». В пользу последней версии говорит замеченный специалистом наконечник в передней части корабля, напоминающий пулю.

«Я чертовски серьезно отношусь к этим уликам. НЛО часто подлетают к летающим объектам людей, чтобы отсканировать новейшие человеческие технологии», - комментирует Уоринг увиденное на видео после тщательного анализа данных, собранных им за многолетнюю практику.

Но есть и другая сторона медали. Рассел Мендес, популярный в своих кругах конспиролог из Аризоны, выступил со своей версией событий. По его утверждению, наделавшему шуму на местном форуме, странный объект является ничем иным, как российским беспилотником-разведчиком.

Власти США, как считает специалист, тщательно скрывают правду о происхождении этого и других неопознанных объектов над США.

«Им проще свалить всё на НЛО или погодные явления, чтобы не нагнетать», - сетует Мендес, - «официальное признание таких технологий за Россией приведёт к международному краху США как политического игрока. Им придётся признать, что они не способны защитить свой народ»

Как говорит Мендес, дрон ВКС РФ использует «новейшую стелс-технологию», которая не позволяет запеленговать его средствами ПРО США, а его «пульсация» - это сбой аппаратуры или намеренный «выход из тени», чтобы оценить реакцию американских военных.

«Он как бы дразнит наши системы слежения, как российские самолёты часто делают в международных водах с кораблями флота США и прочих держав», - уверен конспиролог.

Надо сказать, на фоне заявлений российских ВКС о наличии в стране ракет, которых не способна остановить ни одна ПРО мира, для американских исследователей ситуация выглядит тревожно. Тем не менее, ряд исследователей весьма скептичен к теории о российском беспилотнике, склоняясь к более «жизненным» версиям.

Как бы оно ни было, официальные власти США, привыкшие видеть российскую угрозу в любом событии, пока никак не комментируют

появление «Неопознанной лапы Кремля».