Монгольский Адам: учёные нашли первого человека на Земле

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Проведённый британскими учёными радиоуглеродный анализ изобличил существование ещё одного вида ископаемого человека. Найденные в монгольской долине Салхит останки доисторического человека, по результатам анализа, были определены как останки человека современного вида.

Обнаруженные ранее в долине Салхит человеческие ископаемые останки в виде нескольких костей сначала считались останками доисторического человека нового вида, доселе неизвестного науке. Первоначально находка получила название Mongoloanthropus (лат. – «Человек монгольский») и была отправлена на изучение в Великобританию.

В Великобритании, в Оксфордском университете, найденные останки подверглись тщательному анализу, по итогам которых было установлено, что сохранившиеся кости черепа принадлежали человеку современного вида Homo sapiens (Человек разумный), который жил порядка 35 тысяч лет назад.

В ходе анализа был применён новейший метод, исключающий из образцов кости современные загрязнители.

Таким образом, британские исследователи установили, что в ходе исследований, проведённых в Монголии, были обнаружены ископаемые останки самого древнего из найденных на данный момент современных людей. Данное открытие позволяет пересмотреть некоторые, существовавшие ранее в науке, представления о заселении современным человеком Земли. Дальнейшие исследования помогут примерно реконструировать рацион питания и расовый тип обнаруженного в Монголии первого человека на Земле.