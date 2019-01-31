«Становится странее с каждым днём»: Нибиру уже не скрывается в открытом небе средь бела дня - очевидцы

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Жители США стали свидетелями приближения к ним планеты-дьявола. Теперь огромная Нибиру маскируется за странными облаками дабы не привлекать к себе внимание и расслабить человечество.

В последнее время информация о планете Нибиру интересна даже самым большим скептикам, ведь 100% доказательства, что ее нет, не существует. Эксперты уверены, что планета Х несет в себе серьезную угрозу для человечества и целостности планеты Земля. Дьявольскую планету видят в разных концах мира, но вот известный в Израиле уфолог и конспиролог Юваль Овадий уверен, что спастись смогут только те люди, которые в момент столкновения Нибиру и Земли окажутся на территории Израиля.

Жители США шокированы, что Нибиру уже не скрывается в открытом небе средь бела дня, а очевидцы смогли даже снять кадры с планетой Х, которая пряталась в странных облаках, на видео. После публикации загадочных кадров в Сети, уфологи пришли к выводу, что запечатленный объект на видео – портал, через который инопланетяне проникают на нашу планету и так же незаметно покидают ее.

Американский ученый и писатель Алан Элфорд утверждает, что уже 300 тысяч лет на планете Нибиру существует высокоразвитая цивилизация. Астронавт Эдгар Митчелл, побывавший на Луне, тоже заявляет: «Пришельцы существуют». Примечательно, что о такой опасности для человечества говорили еще древние мыслители. В древних сказаниях планета, несущая Земле беду, описывается как «второе Солнце» – «светящаяся», «блестящая», «с сияющей короной». Наши предки считали Нибиру «кораблем, на котором живут Боги». Параметры движения планеты Нибиру настолько поразительны, что многие астрономы склонны считать ее искусственно созданным и управляемым гигантским космическим судном.

View this post on Instagram Just when you thought things couldn't get more weird... #thingsJustGotWeirder #strangerthings #strangeCLouds #chemtrails #planetX #niburu #coverUP #wakeUP #wakeUPworLd #LookCLoser #lookUp #openYourMind #openYourEyes #truthSeeker #chemTraiLpoLLution #geoEngineering #soundWaves #solarEnergy #wtf #LoVe #LoVeaLL #LoVedOr #justLoVe ☁️🌤☁️ A post shared by dorothy iam9 🕉 iamAriesBorN♈ (@dorandkhokho) on Jan 30, 2019 at 1:41pm PST

Уфологи уверяют, что перемены, которые принесет для нас Нибиру, могут развиваться по двум сценариям: часть исследователей уверены, что планета Х принесет нам Армагеддон, который будет в виде всемирного потопа, смене полюсов Земли и метеоритные дожди. Более положительный прогноз для землян не разделяют такого пессимизма и уверены в том, что произойдет Квантовый скачок и Великий Переход Человечества в Шестую расу и другое измерение. После этого люди восстановят способность к телепатии, целительству, ясновидению, увеличится продолжительность жизни. Во что верить – выбор остается за каждым из нас.