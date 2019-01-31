«..Мрак вечной тьмы»: сбывается пророчество о «Ⅱ пришествии» - послание Петра

Сегодня, 13:12

Время писаний апостола Петра. Христиане, толкующие Библию, утвердили «Второе пришествие Христа». Происходящее есть не что иное, как предзнаменование «плана» конца света, описанного во втором послании святого Петра.

Первый Папа Римский, в чьи руки возложены ключи от врат Рая Небесного, согласно католической традиции, две тысячи лет назад описал события, что будут предшествовать «второму пришествию Христа на Землю». При первом пришествии Иисус рожденный младенцем погиб и воскрес в возрасте 33 лет, его рождению сопутствовала Вифлеемская звезда, указывающая путь волхвам. А рядом с ней горели две менее яркие звезды, что по описанию очень схоже с поясом Ориона, но таким размером, что свет звезд мог освещать ночное небо.

По мнению богословов, именно сейчас ситуация может повториться, так как первый предвестник уже взошел на небосвод. Во время заката, рядом с Солнцем можно было наблюдать необычайно огромные огненные шары, которые подошли достаточно близко к Земле. Начала стремительно расти средняя температура воздуха.

«Это безводные источники, облака и мглы, гонимые бурею: им приготовлен мрак вечной тьмы» - 2-е послание Петра 2.17

Согласно научной трактовке предсказания апостола Петра, изложенных в Библии, сначала увеличиться температура Земли, затем высохнут водоемы и планета начнет высыхать. Но останутся выжившие даже тогда. После, энергия приблизившихся звезд, лидерство которой будет занимать та самая Вифлеемская звезда, поглотит Солнце, «странники» исчезнут с земного небосвода и планета останется во тьме. Так закончится предсказанный когда-то ад. Тогда и исчезнет последнее живое существо.

Однако все это является лишь гипотезой и трактовкой религиозного текста, поэтому не стоит создавать панику и относится к этому фанатично.

«Дай Бог пронесет!»