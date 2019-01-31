Витамин D поможет побороть рак яичников

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В результате исследования ученым удалось установить взаимосвязь развития онкологических заболеваний и уровня витамина D в организме. Оказалось, что снижение его в организме женщины приводит к развитию рака яичников.

Группа ученых из Калифорнийского университета (США) под руководством профессора Серика Гарланда провела исследования, направленное на изучение влияния витамина D на наш организм. Исследуя женщин разного возраста специалисты смогли установить, что у женщин, возраст которых 55 лет и выше, на 67% меньше подвержены развитию рака яичников, если уровень данного витамина на в их крови составляет 40 нг/мл. Критическим является уровень витамина D на уровне 20 нг/мл, именно в такой период организм наиболее подвержен атаке данного заболевания.

В ходе эксперимента ученые доказали, что достаточный уровень витамина D в организме женщины поможет предотвратить не только рак яичников, но других сугубо женских органов – шейки матки, груди. Исследователи не видят большой разницы в способе поступления витамина в наш организм – добавки или прием солнечных ванн, хотя предпочтение необходимо отдавать все же Солнцу. Доказано, что необходимо находиться ежедневно от 5 до 30 минут под солнечными лучами с максимально возможным доступомэтих лучей на вашу кожу. Это очень хороший совет, однако какое количество витамина D3 вы сможете получить от солнца зависит от множества факторов – вашего возраста, индекса массы тела, цвет вашей кожи, удаленность от экватора, сезон года и погода. Жители России, согласно климатическим особенностям нашей территории, не могут получать достаточное количество витамина D. Что приводит к необходимости употребления добавок. Но для того, чтобы начать принимать подобные добавки, необходимо сначала определить свой уровень витамина D. И в зависимости от вашего текущего уровня этого витамина уже стоит подбирать объем добавок от 1000 до 10.000 МЕ в сутки.

Напомним, что исследование, которое было закончено в 2015 году, показало на 55% более низкий риск колоректального рака у женщин с концентрацией витамина D в 30 нг/мл или выше, по сравнению с теми, у кого этот уровень был ниже 18 нг/мл.