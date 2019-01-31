«Вдвое больше Солнца»: Появились подробности о критическом приближении Марса к Земле 1 февраля

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Конец Света 1 февраля наступит не от астероида, уверены учёные из Оксфордского университета. В силу необратимых изменений в орбитальной траектории движения Марса, зафиксированных в середине месяца, уже завтра красная планета подойдёт к нам на опасно близкое расстояние, чем спровоцирует мощнейшие катаклизмы.

Известно, что раз в 2 года Марс, Земля и Солнце встают в одну линию – это так называемое в астрономии «Противостояние Марса», когда он, в силу специфики орбит, находится максимально близко к Земле. В следующие несколько месяцев идущий по более широкой орбите Марс будет «отставать» от Земли, пока не окажется на противоположной от Солнца стороне.

В июле прошлого года случилось последнее «Противостояние», когда Марс прошёл в более чем 50 млн километрах от нашей планеты. Как сообщалось ранее, этой зимой астрономы заметили странное изменение его траектории, из-за чего красная планета должна была довольно скоро «вернуться» к Земле.

Расчёты сошлись, учёные Оксфордского университета уверены – мы увидим Марс уже завтра, причём очень близко. По их теории, приближающаяся к нам красная планета пройдёт в своей крайней точке всего в 584 тыс. километрах от земли – чуть дальше лунной орбиты.

При этом влияние планеты, в 8 раз превосходящей массой Луну, (а соответственно и по гравитации) окажет губительное влияние на устоявшийся магнитный и тектонический баланс нашей планеты и её спутника.

Одной из наибольших опасностей специалисты приводят так называемое приливное влияние Марса. Известно, что все приливы и отливы на нашей планете – следствие лунного притяжения. Более мощное небесное тело способно спровоцировать не приливы, а огромные цунами, которые в считанные часы могут накрыть прибрежные территории. Учёными приводится цифра – волны от 50 до 80 метров, таких примеров Земля не видела уже 65 млн лет.

Кроме того, притяжение небесного тела, всего десятикратно уступающего Земле в массе (против луны, которая легче в 80 раз), окажет влияние и на магматические процессы глубоко под земной корой. Известно, что тектонические плиты коры «плавают» на расплавленной магме, воздействие на неё, подобно океанским водам, способно спровоцировать чудовищные землетрясения и извержения вулканов.

Также отмечается, в центральной точке России Марс появится из-за юго-юго-западного горизонта около 13 часов пополудни, после чего пойдёт по небосклону вверх, активно увеличиваясь в размерах. В своей пиковой точке Красная планета, наполовину освещённая Солнцем, будет выглядеть как красноватый полудиск, вдвое больше Солнца.

В этой точке можно будет невооружённым глазом рассмотреть особенности марсианского рельефа, ущелья и огромные горные плато. После чего красная планета пойдёт «на убыль», тогда, ближе к ночи, и начнётся его разрушительное влияние.

К слову, официальная наука не разделяет пессимизма британских учёных, и уверена, что Марс сейчас находится с другой стороны Солнечной системы, в сотнях миллионов километров от нас.