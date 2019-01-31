«Предвестник Эры Водолея»: Дети-астрономы из Москвы обнаружили неопознанный космический объект в созвездии Центавра

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На фоне участившихся природных катаклизмов, дестабилизации международных отношений и накрывающего население Земли массового психоза, у многих людей возникает ощущение того, что наш мир будто бы ждет чего-то. Некоего знака, который будет предшествовать каким-либо кардинальным изменениям – к лучшему или худшему.

В конце января юные астрономы из Москвы, посещающие курс практической астрофизики в образовательном комплексе «Воробьевы горы», при изучении снимков звездного неба обнаружили новое неизвестное ранее космическое тело в созвездии Центавра.

Объект, упоминания о котором не содержалось ни в одном из существующих каталогов, впервые попал в объективы японского рентгеновского телескопа MAXI, а затем был запечатлен австралийским телескопом Т31 сети iTelescope.Net.

Обнаружить новое космическое тело удалось группе школьников, изучавших астрономию под руководством преподавателя Дениса Денисенко, после того, как они сравнили снимки австралийского телескопа с более старыми снимками за 1994-99 годы. Сообщение об открытии, снабженное фотоснимком нового объекта, было размещено на одном из главных профессиональных астрономических сайтов – The Astronomer's Telegram и уже спустя несколько часов получило подтверждение из космической обсерватории SWIFT.

Находка немедленно вызвала серьезный ажиотаж – в первую очередь в околонаучных кругах, представители которых увидели в неопознанном объекте загадочную планету Нибиру, впервые появившуюся в зоне видимости. Это предположение, однако, стало не только не единственным, но и далеко не самым интересным. Так, многие пользователи интернета, увлекающиеся культурой нью-эйдж, назвали обнаруженное тело предвестником вступления мира в Эру Водолея, которая ознаменую принципиально иной этап в развитии человеческой цивилизации, а также сменит собой Эру Рыб, длившуюся последние два тысячелетия.

Несмотря на то, что само учение о сменяемых астрологических концепциях достаточно сомнительно, нельзя не отметить того, что христианство, прошедшее под знаком Рыб, действительно несло на себе множество отметок, связанных с этим знаком. Так, во многих раннехристианских катакомбах были найдены изображения рыб, несущих на себе корзину с хлебом и вином. В первом веке изображения рыб носились на теле так же, как в последствии нательный крест, а самого Иисуса его современники называли не иначе как «небесной рыбой».

При этом, мощный отпечаток знака Рыб несет на себе и сама христианская философия, пропагандирующая милосердие, жертвенность, непротивление и самоотречение. Сама же рыба ассоциировалась с мудростью и тайным знанием. Не стоит забывать и о том, что первыми его апостолами стали именно рыбаки.

Возвращаясь к находке стоит отметить и то, что она была сделана детьми, что, с точки зрения религиозных и околорелигиозных воззрений более чем символично, так как во многих пророчествах именно дети служат предвестниками и проводниками неких глобальных изменений.

Таким образом, совокупность всех этих необычных обстоятельств, предшествовавших и сопутствовавших открытию, действительно заставляет если и не поверить во что-то сверхъестественное, то уж как минимум задуматься об истинной природе того, что происходит.