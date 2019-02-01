Дьявольское число 3: Планета погибнет 1 февраля 2019 – доказали нумерологи и историки

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На редкость тревожная взаимосвязь чисел обнаружена экспертами по нумерологии в сегодняшней дате 1 февраля. Сопоставляя это с регулярными с сообщениями о конце света в этот день, специалисты по нумерологии и истории выводят прогноз – все эти новости взяты имеют под собой серьёзные основания.

Как сообщают множественные СМИ, сегодня, 1 числа последнего месяца зимы, глобальный катаклизм должен стереть человечество с лица Земли. Среди основных версий приводятся такие как гигантский астероид, планета Марс, «Планета Х» Нибиру, землетрясения по всей Земле и христианский Конец Света.

«На самом деле не важно, каким именно образом будет уничтожена цивилизация», - рассказывает эксперт-нумеролог Артемий Вселенский, - «Нужно посмотреть на точные цифры и факты, которые говорят однозначно – катастрофа должна произойти. Совпадений, увы, слишком много».

Перво-наперво, говорит специалист, стоит посмотреть на саму дату – 1.02.2019. Если сложить всё вместе, то получим 1+2=3, 2+1+9=3. Две тройки, которые в сумме дают 6 – число Зверя в христианской демонологии. Что интересно, 1 февраля до конца года остаётся ровно 333 дня, также половина от 666 – числа Зверя. Более того, три тройки вместе – это 9, которое христиане по неназванным причинам считают Сатанинским числом. Вероятно, потому что 9 – это перевёрнутая 6. Вспоминается также 9 кругов ада. Сразу три шестёрки в одной дате – не многовато?

Обратимся к истории. На 1 февраля только в последние годы пришлось слишком много особо кровавых и резонансных событий. Например:

2012 - трагедия на стадионе в Порт-Саиде, Египет 2003 – взрыв шаттла «Колумбия», при заходе на посадку в США, мыс Канаверал. Все члены экипажа погибли. 2000 – катастрофа на румынской фабрике по золотодобыче в Дунай, что повлекло выброс огромного количества цианида в атмосферу и спровоцировало экологическую катастрофу во многих странах мира.

Что интересно, число лет, прошедших между этими датами, также кратно 3. Также на эту дату пришлись особо кровавые события Вьетнамской войны в 1968, и размытие 50 дамб в Голландии, из-за чего утонули 1835 человек, 43000 сооружений были разрушены.

Подводя итог, историки и нумерологи приходят к неутешительным прогнозам – катастрофе 1 февраля скорее всего быть, слишком много совпадений в последние годы и тревожных вестей в последние месяцы.

«Усугубляет картину и то, что известие приходит после «коридора затмений» января – рекордного события, состоящего сразу из 3 затмений, одного солнечного и двух лунных. Опять это число 3» - сетует нумеролог

Как бы там ни было, событие не предполагает спасения для Землян. Однако же, стоит отметить, официальная наука не подтверждает выводов независимых экспертов и остаётся весьма скептична к их прогнозам, считая их недостаточно достоверными и излишне надуманными.