На пороге вырождения: Из-за глобального потепления у младенцев все чаще диагностируют порок сердца

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Жара отрицательно сказывается не только на беременных, но и на плоде. Исследование доказывает, что изменение климата резко отрицательно сказывается на здоровье новорожденных.

Высокие температуры большинство людей переносят с трудом. Тяжелее всего приходится людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и будущим матерям, но, как недавно выяснили ученые, слишком высокие температуры могут сказаться и на здоровье будущего ребенке.

В Журнале Американской ассоциации кардиологов, опубликованы данные исследования, которые показывают, что у младенцев все чаще диагностируют порок сердца, и эти цифры будут неуклонно расти из-за глобального потепления. Так, например, в период с 2025 по 2035 год из-за воздействия на беременных женщин более высоких температур, вызванных изменением климата, количество детей, рожденных с пороком сердца, вырастет на 7000 случаев. Причем пик врожденных аномалий придется на тех, кто вынашивал плод в летние месяцы, а самая удручающая статистика придется на Средний Запад, за которым будут идти южный и северо-восточный регионы США.

Исследователи выяснили это, изучив данные, собранные в Национальном исследовании по профилактике врожденных дефектов, в котором изучались факторы риска основных структурных врожденных дефектов. Кроме этого ученые проанализировали данные о климатических изменениях, предоставленных правительством США.

Основываясь на прогнозах климатологов, эксперты заключили, что в ближайшие годы Соединенные Штаты столкнутся с еще более высокими температурами, что внушает специалистам тревогу. Неясно, какова связь между высокими температурами и врожденными проблемами с сердцем, но очевидно, что нация находится на пороге вырождения.

Эксперты предполагают, что причиной врожденных заболеваний могут быть необратимы процессы, нарушающие структуру белка, который, как известно, сворачивается при температуре выше 40 градусов. А белки играют решающую роль в формировании плода, так как являются строительным материалом ткани.

Кроме того, ученые предупреждают, что новое исследование только подтверждает предыдущее, из которого следует, что высокая температура в длительной перспективе может привести к выкидышам и преждевременным родам. Причем в зоне особого риска находятся именно те, кто переживает жару на ранних сроках, поэтому врачи рекомендуют всем без исключения беременным женщинам не подвергать свой организм перегревам и стараться избегать экстремальных нагрузок.