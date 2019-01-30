«Нибиру захватывает Землю»: Россиянин показал впечатляющее фото атаки Планеты Х в Пермском крае

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Планета Х приближается и уже не скрывает свое местоположение, но этот факт почему-то не удивляет очевидцев, который подписывают фото «конец света» и «завтра мы все умрем».

Появление Планеты Х не укладывается в сознании современных ученых, которые не уверены в ее существовании и даже делают ставки, будет конец света или нет. Согласно официальным данным, эксперты Роскосмоса и NASA не поддерживают историю о наличии в Солнечной системе и за ее пределами тайной планеты, возможно красного цвета, которая, по предсказаниям, станет для Земли причиной апокалипсиса. Пока скептики соревнуются в доводах, Нибиру захватывает Землю и показывается в разных уголках планеты. Россиянин показал впечатляющее фото атаки Планеты Х в Пермском крае, которое опубликовал в Instagram.

На первый взгляд ничего особенного на снимке нет, но с другой стороны необычный объект на небе не может не вызывать вопросы, адресованные к экспертам и конспирологам. Может это оптический эффект или же фотошоп, но все же ситуация перестает носить ознакомительный характер. Все больше людей опасаются и даже ждут конца света. Начиная с шуток о возможном уклонении от уплаты кредита до возможности попасть в рай, юзеры обсуждают возможный апокалипсис. Также ситуация начинает пугать не только россиян, которые комментируют подобные публикации и новости, но и людей из других стран. Также странноости в небе заметили и жители Московской области.

Сильно большое Солнце вызвало много вопросов и догадок.

Также интересуются необычными явлениями и вопросами Нибиру в Италии и в Нидерландах, где также были запечатлены необычные фото с пометкой «Нибиру».

Таким образом, подтвердить наличие Планеты Х Нибиру в небе пока никто не берется и даже не рискует. Россиянин показал впечатляющее фото атаки Планеты Х в Пермском крае, но все же есть надежда, что конспирологи не правы и Земля не перестанет существовать 1 февраля 2019 года.