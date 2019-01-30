Нибиру готовит человечество к новой эре: Уфолог раскрыл, какая страна спасется согласно библейскому пророчеству

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Звезда смерти Нибиру оставит в живых только жителей одной страны. Уфологи уверены, что это будет священная земля Израиля.

Известный в Израиле уфолог и конспиролог Юваль Овадий уверен, что жителям его страны нечего опасаться страшной планеты Нибиру. Эксперт сообщил, что все природные катаклизмы, которые в последние несколько лет просто обрушились на нашу планету, являются «перовой ласточкой» приближения планеты-убийцы. Таким образом человечество должно подготовиться к страшному удару, в след за которым наступит «новая эра» на возрожденной Земле.

Овадий разместил свое обращение к землянам на Youtube-канале, где рассказывает о последствиях встречи Нибиру и Земли. Такой ролик набирает стремительную популярность. Уфолог заверил всех, что на планете единственным безопасным местом станет Израиль, а все, кто в этот трагический момент будут на его территории – обязательно спасутся и станут людьми новейшей формации. Юваль Овадий также призывает всех евреев возвращаться на свою родную землю для спасения собственной жизни, ведь именно на Богом освященной земле у святых мест можно ожидать чуда.

Напомним, что первые данные о Нибиру появились еще в период Средневековья в пророчестве Ваалама в Священном Писании. Израильское государство, по его словам, которое было сотни лет опустошенным, сейчас превратилось в рай на Земле. Позднее такую точку зрения начал поддерживать мериканский пастор Пол Бегли, утверждавший, что далеко за планетой Плутон скрывается огромная карликовая звезда или планета. Человечество пока не может видеть ее из-за темноты, потому что нет отражения и это так далеко от нашей Солнечной системы.

Ранее появилась информация о том, что планета-убийца затащит в воронку первыми именно Японию и Восток России. Ученые отмечают, что российские города исчезнут в тот момент, когда во время атаки Нибиру Японию начнет засасывать «воронка смерти». При этом Японии грозят мощные цунами, а России глобальные потопы и наводнения.

Известно, что дата столкновения мистической планеты Нибиру с Землей неоднократно переносилась. Ранее конец света прогнозировали 16 августа, в ноябре и 16 декабря, но не одна из этих дат не стала смертельной для человечества. В NASA также исключили возможность существования так называемой «планеты-убийцы» Нибиру, потому что ученые со всего мира контролируют ситуацию и просчитывают все реальные угрозы.