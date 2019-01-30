«Два Солнца над плоской Землей»: Массовая истерия вокруг Нибиру заставляет людей сомневаться в науке

Все чаще анализ, а не слепое копирование «истин» стало преобладать даже в соцсети, где более 30% времени проводят люди планеты.
С каждым днем все больше растет истерия вокруг непонимания людьми ситуации в мире. Дело не касается политических или экономических отраслей, где очень много нюансов и неясностей. Более интересными темами стало появление Земли, ее вид и история с Нибиру, так называемой тайной планетой, которая, по предсказаниям, вскоре сделает из Земли пустыню. Массовая истерия вокруг Нибиру заставляет людей сомневаться в науке. Различные опасения и предположения постоянно публикуются в Сети с пометками характерных хештегов и новостями о том или оном событии или явлении. Известный эффект «два Солнца» стал звездой Instagram.
Также есть и похожее по смыслу публикации о Земле: «Весь мир разделён на черное и белое; добро и зло. Недавно на даче общался со знакомым. Во время вечерней беседы (под стрекотание цикад и икание геконов) он открыл мне тайну бытия и величайшего обмана всех времён и народов! Оказывается, Земля плоская и нас всех попросту дурачат!! Все мои ортодоксальные доводы оказались тщетны и рассыпались в пыль. Оказывается, этих «Галилео новой формации», не просто много, а очень много!».
Массовая истерия вокруг Нибиру, конца света и возможного аполкалипсиса заставляет людей сомневаться в науке. Два Солнца над плоской Землей - это конечно же догадки юзеров, но уже не один век было вроде бы доказано, что это не так. Обычное атмосферное явление гало, которое давно объяснено учеными, до сих пор тревожит людей.
Возможно новые веяния, нанотехнологии и смена приоритетов общественности заставляет людей сомневаться даже в константах неспроста. В любом случае, есть теории и гипотезы, которые с годами и подтверждаются и опровергаются, поэтому новый виток в переоценке науки возможно был и будет неизбежен.