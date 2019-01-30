«Два Солнца над плоской Землей»: Массовая истерия вокруг Нибиру заставляет людей сомневаться в науке

Сегодня, 16:01

Все чаще анализ, а не слепое копирование «истин» стало преобладать даже в соцсети, где более 30% времени проводят люди планеты.

С каждым днем все больше растет истерия вокруг непонимания людьми ситуации в мире. Дело не касается политических или экономических отраслей, где очень много нюансов и неясностей. Более интересными темами стало появление Земли, ее вид и история с Нибиру, так называемой тайной планетой, которая, по предсказаниям, вскоре сделает из Земли пустыню. Массовая истерия вокруг Нибиру заставляет людей сомневаться в науке. Различные опасения и предположения постоянно публикуются в Сети с пометками характерных хештегов и новостями о том или оном событии или явлении. Известный эффект «два Солнца» стал звездой Instagram.

«Сегодня утром наблюдала чистое небо и восход солнца, решила заснять эту природную красоту, но когда я присмотрелась, я заметила второе светило! Так давно мечтала увидеть это своими глазами! Смотрите видео в карусели, убедитесь в этом сами)) Давно погасшее солнце, утренняя заря сопровождающая солнце - можно называть по-разному. Но факт остаётся фактом - второе солнце есть и художники прошлых столетий не просто так его изображали на своих картинах. Пример такой картины листайте в карусели. О таких интересных особенностях нашей планеты уже давно знают НАСА, знают об этом и правящие верхушки наших правительств. А мы знаем в основном только то, что нам дают знать, не более. Изучайте свою историю и планету, этих знаний всегда будет мало, ведь их несметное количество, а история, которой нас учат в школе - легенда нашего времени, в которой настоящих фактов мизер и они обыграны байками и выдумками, выгодными для каждой текущей власти», - говорится в публикации.

Также есть и похожее по смыслу публикации о Земле: «Весь мир разделён на черное и белое; добро и зло. Недавно на даче общался со знакомым. Во время вечерней беседы (под стрекотание цикад и икание геконов) он открыл мне тайну бытия и величайшего обмана всех времён и народов! Оказывается, Земля плоская и нас всех попросту дурачат!! Все мои ортодоксальные доводы оказались тщетны и рассыпались в пыль. Оказывается, этих «Галилео новой формации», не просто много, а очень много!».

Продолжение... Нибиру готовит человечество к новой эре: Уфолог раскрыл, какая страна спасется согласно библейскому пророчеству Звезда смерти Нибиру оставит в живых только жителей одной страны. Уфологи уверены, что это будет священная земля Израиля. Массовая истерия вокруг Нибиру, конца света и возможного аполкалипсиса заставляет людей сомневаться в науке. Два Солнца над плоской Землей - это конечно же догадки юзеров, но уже не один век было вроде бы доказано, что это не так. Обычное атмосферное явление гало, которое давно объяснено учеными, до сих пор тревожит людей.

Возможно новые веяния, нанотехнологии и смена приоритетов общественности заставляет людей сомневаться даже в константах неспроста. В любом случае, есть теории и гипотезы, которые с годами и подтверждаются и опровергаются, поэтому новый виток в переоценке науки возможно был и будет неизбежен.