Подсказки Высших сил: Связь идет через интуицию

Сегодня, 00:20

Каждый из нас может узнать свое будущее без обращения к магам. Для этого необходимо только прислушиваться к сигналам, которые посылают нам Высшие силы.

Между человеком и Вселенной идет постоянный незримый диалог, вот только осознать это дано не каждому. Исследователи доказали, что любой из нас получает сигналы от Высших сил, но ввиду деградации общества, 90% не может не только осознать этого, но и прислушаться к себе.

При этом люди, которые овладели техникой общения с Высшими силами, а таковых на Земле всего 1%, могут не только предопределить свой жизненный путь, но и избежать неприятностей. Подсказки вселенной приходят к нам разным путем, а основным из них является интуиция.

Психологами доказано, что интуиция - реально работающий инструмент психики, который помогает принимать правильные решения в жизни. Многие успешные бизнесмены и счастливые женщины, которые правильно выбрали сферу профессиональной деятельности или партнера, не скрывают, что доверяют своему чутью и внутреннему голосу. При этом большинство из них уверены, что это именно их заслуга, а не сигнал Вселенной.

Используя интуиция, как специфический инструмент, который помогает нашему астральному телу путешествовать во снах. Также через сердечный канал интуиция вещает человеку посредством чувственных ощущений, что для него хорошо, а что плохо. Ощущение легкости и душевного комфорта говорит о правильно выбранном пути. Необъяснимые тяжесть на сердце или тревога дают понять, что где-то что-то пошло не так.

Философы определяют интуицию как непосредственное, без обоснования доказательствами постижение, усмотрение истины. Существуют различные объяснения феномена интуиции. Но при всех различиях подчеркивается связь интуиции с неосознаваемыми формами психической деятельности, хотя специфика интуиции лежит не в самом факте неосознанности, а в познавательных, творческих и оценочных функциях неосознаваемой деятельности.

Приходящие к нам от Высших сил знаки мы воспринимаем в виде случайно услышанных обрывков фраз, попадающихся на глаза надписей, случайно включенным фрагментом телепередачи или фильма, необычных ситуаций. Не понявший знаки человек заканчивает свою жизнь обычно трагично.