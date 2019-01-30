Бессолевая диета поможет сбросить 10 кг за две недели

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На пороге уже весна и многие задумываются о том, как же сбросить набранные за зиму килограммы. Вариантов, которые помогут сбросить вес, достаточно много, но многие из них могут нанести только вред организму.

Здоровый образ жизни культивируется в последние годы в России, а женщины стремятся к общепринятым стандартам 90-60-90. Правда не все хотят прикладывать усилия и активно заниматься спортом, балансировать свое питание. Как правило, вопрос похудения встает перед нами в преддверии весеннее-летнего сезона.

Диетологи после ряда исследований установили, что похудеть быстро и без вреда для здоровья можно при помощи бессолевой диеты. Удобство бессолевой диеты в том, что существует свод правил, а вот ограничений в еде практически нет. Коме этого, ее часто прописывают гипертоникам, беременным, людям, страдающим ожирением и болезнями почек, циррозом печени, но такую диету всё же должен назначить только специалист.

Напомним, что поваренная соль, которую мы употребляем в пищу - это вещество хлористый натрий, которое необходимо организму для обеспечения нормальной жизнедеятельности. Он входит в состав практически всех тканей, внеклеточных и внутриклеточных жидкостей, а также участвует в поддержании кислотно-щелочного баланса и является основной составляющей водно-солевого обмена.

Доказано, что для нормальной жизнедеятельности достаточно всего 7 гр данного продукта в ежедневном рационе, но вот люди принимают значительно больше, что и приводит к проблемам. Если говорить о похудении, то переизбыток соли приводит к чрезмерной выработке желудочного сока, а это напрямую связанно с постоянным чувством голода.

Основными принципами такой диеты являются: приготовление еды без соли, добавляют ее только в готовое блюдо и в очень малых количествах; питание должно быть дробным – по 5-6 раз в день; для приготовления еды полностью исключить обжаривание продуктов; масло. Желательно только растительное, добавлять к готовому продукту.

Эксперты уверены, что соблюдая такие нехитрые правила и подкрепляя их элементарными физическими нагрузками – ходьба, езда на велосипеде, работа по дому, можно всего за две недели избавиться от ненавистных 10 килограммов лишнего веса. При этом можно значительно снизить нагрузку на почки, печень, сердце, что положительно повлияет на качество жизни.