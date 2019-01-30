Первая помощь - 10 опасных заблуждений

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Правила оказания первой помощи важно знать всем, ведь жизненные повороты непредсказуемы. Медики доказали, что большинство людей имеют неправленое представление о ее оказании и развеяли 10 основных мифов.

Каждый человек обязан знать правила оказания первой помощи вне зависимости от своей профессии. Ведь с чем нам придется столкнуться в жизни – не знает никто, а вот правильные действия могут сохранить кому-то жизнь. Ученые изучили способ помощи неквалифицированных людей во время критических ситуаций и их понимание правильности ее оказания и смогли сформулировать 10 основных ошибок, которые приводят к негативным последствиям.

Набор имеющихся у обычного человека знаний в большинстве случаев состоит из стереотипов и слухов. В качестве примера можно взять банальный перелом конечности. Еще со школьной скамьи известно, что в первую очередь необходимо наложить такому пострадавшему шину, но вот видится она многим как доска или палка, при этом многие не знают, что выпрямлять конечность опасно, ведь фиксировать его необходимо в том же положении.

Итак, первым стереотипом является советская идеологическая уловка – сам погибай, а товарища выручай. В реальной жизни, на улице, в городе или на природе следование заученным правилам может стоить жизни как герою, так и спасаемому. В такой ситуации в первую очередь необходимо оценить обстановку и вызвать специальную службу.

Еще одним заблуждением является наше желание достать любой ценой и касается это аварий на дорогах. Зачастую человека не нужно трогать, если нет опасности взрыва авто. Каждый из нас знает, что если человек теряет сознание, то необходимо уберечь его от удушья собственным языком, но вот как это сделать – известно не всем. Оказывается, необходимо просто положить пострадавшего на бок.

Применение жгута оправдано только для артериальных кровотечений, а не мелких ран. Заменить его всегда можно ремнем, резинкой или веревкой. Смазывание ожога маслом является преступным, ведь таким образом мы не даем выйти полученной энергии, необходимо просто простоять под водой еще минут 10-15.

При обморожении необходимо просто согревать человека, а не растирать. С детства нам известно, что если человек подавился, то его необходимо похлопать по спине. С научной точки зрения такие удары еще больше раздражают место, где находится инородное тело, у подавившегося усиливается кашлевой рефлекс и попавший не в то горло кусок вылетает сам. Намного проще и безопаснее в таком случае успокоить человека и попросить его сделать несколько медленных, очень медленных вдохов и резких выдохов.

Важно помнить, что перед оказанием помощи необходимо вспомнить принцип: «Не навреди».