Ученые: Древний шумерский царь Гильгамеш был инопланетянином

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Археологи из Ирана еще до начала дестабилизации обстановки в стране и введения американской армии, сделали уникальное открытие. В районе старого русла Евфрата был найден склеп шумерского царя Гильгамеша.

Ученые не заполнили еще множество пробелов в истории человечества, а заполнять их помогают археологические находки, которые таятся в самых непредсказуемых местах. Так, исследователи древности из Ирана обнаружили на территории своего государства могилу царя шумеров Гильгамеша, который правил в 27-26 веке до нашей эры.

Известно, что такая находка была обнаружена во время исследования русла реки Евфрата. Продолжить детальное изучение и провести раскопки оказалось невозможно из-за нестабильной ситуации в стране и введения американской армии, но при первой же возможности они будут возобновлены.

Уникальным стало открытие, которое было сделано после исследования полученных археологических артефактов. Оказалось, что в склепе множество материалов, которые имеют космическое происхождение, что и дало возможность предположить – Гильгамеш является инопланетянином. Нечеловеческое происхождение царя шумеров подтверждают определенные источники, созданные 2500 лет назад. Также на неоднозначные мысли наталкивает факт странного захоронения царя. Это сейчас могила правителя скрывается под землей, тогда как тысячелетия назад на данной местности протекала река Евфрат. Древний народ просто не мог создать плотину или дамбу, чтобы построить могилу посреди русла реки.

Известно, что Гильгамеш был правителем, чьи деяния завоевали ему такую широкую славу, что он стал основным героем шумерской мифологии и легенд. Царю приписывали невероятную силу и возможности, которых не было ни у кого из людей, при жизни его считали богом.

Напомним, что в древних писаниях повествуется о том, что в момент захоронения царя-пришельца воды реки разошлись в разные стороны, оголив дно. Нечто подобное могли сделать только инопланетяне, чтобы спрятать своего сородича от глаз потомков.