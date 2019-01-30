«Грядет всемирный потоп»: Нибиру может утащить под воду Колумбию и США

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О скорой гибели США и Колумбии свидетельствуют недавние землетрясения, которые уже осадили уровень земли на территориях страны. Окруженные со всех сторон страны должны уже искать спасение, но, похоже, не успеют.

Еще в пророчествах Нострадамуса есть упоминания о том, что грядет всемирный потоп. В первую очередь этому подвержены страны, которые со всех сторон окружены водой - это Северная и Южная Америка, а также сюда можно смело отнести Японию, которой достается от сейсмических бедствий больше всего. Но в последнее время стихия разбушевалась именно в Колумбии и США, медленно разрушая страны.

Конспирологи решили прокомментировать сложившуюся ситуацию, и теперь убеждены, что в этом деле не обошлось без планеты Нибиру. На их взгляд, планета-убийца может утащить под воду Колумбию и США в ближайшие несколько лет, и уже начинает деструктировать почву, вызывая землетрясения с помощью радиоизлучения. Сторонники теории заговора убеждены, что разрушенные клочки земли при первом наводнении просто смоет, а о существовании США и Колумбии можно будет узнать только из книг.

Власти США, по мнению конспирологов, прекрасно знают, что их ожидает в будущем, поэтому стараются захватить власть в Венесуэле, чтобы всем правящим кланом туда переместиться перед самим бедствием. Поэтому, как полагают сторонники теории заговора, с помощью кровавой революции население страны будет уменьшено варварским методом, что позволит беспрепятственно переждать сейсмическую катастрофу, а затем продолжить свою деятельность.