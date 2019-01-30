Ученые назвали 3 способа избавиться от стресса без препаратов

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Оказывается, есть 3 продукта, которые успокаивающе действуют на нервную систему.

Ученые считают, что зеленый чай, орехи и лаванда помогают избавиться от стресса без препаратов.

В зеленом чае содержится полезная аминокислота L-теанин, которая нормализует сон и вызывает расслабление организма благодаря увеличению мозговых волн. Органическое соединение подавляет психологические и физиологические стрессовые реакции, а также увеличивает производство «гормона счастья» – серотонина.

В цветах и листьях лаванды содержится много успокаивающих средств. Ее используют для приготовления чая. Он обладает антидепрессивными свойствами, помогает избавиться от бессонницы и положительно влияет на общее состояние здоровья.

Еще одно средство – орехи. В них содержится большое количество магния, который, в свою очередь, понижает концентрацию гормона кортизола. Гормон секретируется надпочечниками и принимает участие в развитии стрессовых реакций. С уменьшением вещества успокаивается организм, расслабляется мускулатура и нормализуется обмен энергией.



