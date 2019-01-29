Смерть приходит с Севера: Ученые признали «вину» вулканов в глобальных катаклизмах

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Апокалипсис нагрянет не из космоса, а из недр Земли. Вулканологи назвали причину доисторического глобального потепления и сценарий грядущего Конца света из-за ледникового периода.

Природа ломает научные теории. Вопреки убеждениям ученых, наиболее значимые изменения в температурном режиме происходят не из-за массового извержения вулканов в тропических широтах, а из-за грозного рокота из кратеров на Севере. Именно там извержения могут полностью изменить облик Земли и уничтожить большую часть суши, спровоцировав еще один Всемирный потоп.

В последние десятилетия извержения вулканов на севере, включая Касаточи на Аляске в 2008 году и пик Сарычева в России в 2009, обогатили стратосферу серой, но их влияние считалось достаточно слабым в сравнении с мощными выбросами тропических «коллег». Сейчас все изменилось.

Ученые из Центра исследований океана, Университета Осло, Института метеорологии Макса Планка в Гамбурге вместе с коллегами из Швейцарии, Великобритании и США пришли к выводу, что прежние теории, основанные на изучении извержения Пинатубо, Кракатау и Тамбора, были ошибочны. Их активность снизила температуру всего на 0,5 °C, что не моет кардинально повлиять на формы жизни и ландшафт Земли. А вулканы на севере могут.

По мнению группы ученых из ведущих Центров Швеции, Британии и Шотландии, к доисторическому глобальному потеплению привело мощное извержение вулкана, который проснулся в Шотландии 56 миллионов лет. Это доказывает вулканическая порода, найденная на западных островах страны.

Палеоцен-эоценовый термический максимум, то есть глобальное потепление, произошло десятки миллионов лет назад из-за извержения вулкана в Шотландии, по сравнению с которым вулканическая активность Североатлантического региона кажется несущественной. Гренландия, Британские острова и акватория Северного моря не смогут дать такого эффекта как вулкан, существовавший на острове Скай в районе Красных холмов.

Палеонтологи уже признали «вину» вулканов в глобальных катаклизмах, но к счастью, таких вулканов как Скай в малоизученных северных регионах может быть не много, но, как отмечают ученые, если проснется хотя бы один из них, начнется настоящий ад, который сменится новым ледниковым периодом. Вопрос о выживании цивилизации может уже не возникнуть. Уцелеют лишь горстки людей, которые знают, что смерть всегда приходит с Севера и забирает самых неумелых. Шанс есть только у потомков древних народов, живущих за полярным кругом, которые используют самые примитивные технологии и не зависят от благ цивилизации.