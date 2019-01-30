Нибиру готовит плацдарм для атаки на Бурее. Сейчас ей помогают в этом российские военнослужащие

Сегодня, 01:30

На Амуре происходит череда внешне не очень связанных между собой событий. Однако призадуматься не мешает.

Не исключено, что Нибиру готовит свой плацдарм для атаки на Бурее. Сейчас ей вольно или невольно помогают в этом российские военнослужащие.

Сначала огромный метеорит, появившийся неожиданно и из ниоткуда, просто снёс вершину сопки. Это очень напоминало выравнивание поверхности. Зачем это было нужно Нибиру, пока не понятно.

Однако, судя по продолжительной паузе после этого в планы Планеты-Х вовсе не входило создание водной преграды.

А именно это и получилось. Обрушившийся грунт перекрыл Бурею и вызвал её разлив. Ситуация усугубилась ледовыми заторами.

Российские военнослужащие действуют, как им положено. Они добрались до этого труднодоступного края и стали ликвидировать мощнейшие заторы тротиловыми зарядами аналогичной силы.

Сообщается, что они использовали до 20 тонн взрывчатки. Сейчас, по последней информации, они расчищают место подрыва. Воды Буреи постепенно уходят в своё русло.

Возможно, Нибиру спокойно наблюдает, как люди, сами не ведая того, расчищают плацдарм для её очередной атаки. Вряд ли она будет последней, но, как и всегда, очень болезненной и неожиданной.