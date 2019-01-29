Нибиру или Древний Египет?: В Австралии найдены наскальные рисунки 50-тысячелетней давности

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Египтяне могли посещать материк вслед за своими предками инопланетянами еще тысячи лет назад. Доказательства обнаружены сразу на нескольких сотнях петроглифов.

Последние несколько дней в Австралии обсуждают возможность посещения в доисторические времена своей территории пришельцами с Нибиру или представителями другой земной расы. Древний Египет, по мнению некоторых исследователей, обладал достаточно развитыми технологиями, чтобы фараоны могли использовать Австралию как охотничьи угодья или в качестве поля битвы с другими народами, которые также не уступали им в развитии.

На одном из профильных телеканалов решили установить истину и выяснить, действительно ли в Австралии найдены наскальные рисунки 50-тысячилетней давности, были ли в их стране гости из космоса или Египта, и кто мог оставить на глифах коренных австралийцев странные знаки, похожие на иероглифы. Для этого телеканал собрал и представил на суд общественности все имеющиеся материалы.

Такое исследование вызвало бурю негодования в научном сообществе. Археолог из Университета Флиндерс доктор Элис Горман возмутилась, что «Канал Истории» не соизволил пригласить ни одного археолога для обсуждения артефактов, указывающих на предполагаемые места египетского или финикийского поселения, хотя многие ученые уже неоднократно опровергали эти предположения.

Одни ученые утверждают, что все эти знаки, известное как глифы Карионга, – подделка и их возраст не более 50 лет. По мнению других экспертов, это вообще не рисунки древних людей, а естественный рисунок на камнях, которые создали стихии. Но, тогда надо объяснить, как так много разных культур, изолированных друг от друга, на огромной планете, по отдельности смогли найти одно и то же решение одних и тех же проблем, парируют конспирологи.

Зачем людям, не знающим колеса, исследовать небо и составлять календари на тысячи лет вперед, тоже не понятно. По мнению экспертов, наверняка должен был существовать древний источник знаний - суперцивилизация, такая как Атлантида, или раса инопланетян - чтобы помочь невежественным потомкам обезьян стать на путь просветления и научиться хоть чему-то?

Местный исследователь Рэй Джонсон, который признан энтузиастами одним из самых знающих экспертов, сам лично перевел иероглифы, которые обнаружили неподалеку от Брисбена, но его труд остался незамечен академическим сообществом, потому что он не имел образования историка.

По мнению Джонсона, иероглифы рассказывали о том, что египтяне были в Австралии и даже хоронили здесь своих правителей, одного из который звали Нефер-ти-ру. Отважный правитель вместе со своим братом Нефер-Джесебом отправился в экспедицию, но что-то пошло не так и он погиб. Брат принял решение о его захоронении в Австралии и сделал соответствующие записи на камне. Именно их, по мнению энтузиастов, и нашли в древних пещерах.

Но пока споры продолжаются, и ни одна из сторон не смогла предоставить убедительные доказательства в пользу своей теории.