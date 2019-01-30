«Бог есть!»: Учёные из США доказали, что Моисей мог «развести» Красное море

Сегодня, 00:25

Исход евреев из Египта, как и предполагал известный немецкий египтолог Ганс Гёдике, мог произойти одновременно с серией мощнейших землетрясений в Северной Африке.

Споры верующих и учёных точатся уже не одну тысяч лет, и каждая из сторон зачастую безальтернативно пытается отстоять свою точку зрения как истинно верную. В то же время есть среди исследователей специалисты, которые допускают существования в истории событий, которые описаны во многих священных писаниях разных религиозных течений. В числе прочего находят своё подтверждение и чудеса, описанные в Библии. К числе таковых, как выяснилось недавно, можно причислить исход евреев из Египта. Для иудеев это явление является ключевым в их веровании и считается едва ли не главным событием в истории народов Израиля.

Если верить Библии, на протяжении 480 лет евреи находились в рабстве в Египте. В итоге им всё же удалось покинуть чужие земли свободными людьми под предводительством Моисея. Пророк якобы сумел «развести» Красное море и переправить еврейские семьи к горе Синай, где, согласно преданию, между Богом и избранным народом был заключён завет посредством того же Моисея. Преследователи же евреев, как сказано в Библии, утонули на дней Красного моря. Долгие годы эта история подвергалась сомнению научным сообществом, пока за дело не взялись американские учёные из Университета Аризоны. С помощью тщательного сбора образцов с библейских мест в этом регионе и их последующего анализа исследователи из США доказали, что Моисей действительно мог «развести» Красное море и увести за собой из Египта спасшихся от рабства евреев.

Так, в частности, специалистам удалось установить путём проведения радиогулеродного анализа оливковой ветви, захороненной под потоком застывшей лавы на острове Санторини в Эгейском море, что извержение вулкана Тера произошло не в 16 веке до н. э., как было принято считать ранее, а на век позднее. Согласно подсчётам историков, примерно в 1450-х годах до н.э. и произошёл тот самый исход. Эту теорию активно продвигал известный немецкий египтолог Ганс Гёдике, который утверждал, что бегство евреев из Египта могло произойти одновременно с серией мощнейших землетрясений в Северной Африке. Сейсмическая активность могла быть вызвана извержением Тера. Гёдике считал, что подобные природные явления объясняют множество событий, которые нашли отражение в древних текстах.

Возвращаясь к Моисею и его «дару» разводить воду, можно заметить, что, по мнению авторов исследования, нечто подобное действительно имело место быть в виде спровоцированного мощнейшими подземными толчками цунами в Красном море. Вполне вероятно, что еврейским семьям вследствие неустановленных обстоятельств на самом деле удалось выжить во время стихии, в то время, как египетское войско погибло в морской пучине. Косвенным подтверждением тому служат найденные на дне фрагменты древних колесниц. Авторы исследования подчёркивают, что у него есть масса недоработок, требующих уточнения. Вместе с тем учёные не спешат делать выводы относительно правдивости религиозных верований. Однако уже тот факт, что сильнейшее землетрясение, а также спасение евреев-беглецов странным образом совпали, наталкивает на мысли, что Бог, возможно, на самом деле есть.