Исследователи доказали, что набор генов влияет на тяжесть лихорадки Денге

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Нет такого понятия, как «хороший» случай лихорадки денге, но некоторые из них хуже, чем другие.

Теперь, после изучения экспрессии генов сотен пациентов, инфицированных вирусом Денге - переносимым москитами. Учёные из Медицинской школы Стэнфордского университета нашли набор из 20 генов влияющих на тяжесть лихорадки Денге. Также исследователи узнали, кто подвергается наибольшему риску прогрессирования до тяжелой формы болезни. Ежегодно от 200 до 400 миллионов человек в тропических и субтропических регионах мира заболевают лихорадкой денге, и около 500 000 из этих случаев приводят к летальному исходу.

По большей части люди, заболевшие этой болезнью, выздоравливают после приёма жидкости и нескольких дней отдыха, говорит доктор философии, доцент биологических наук Пурвеш Хатри. «Но есть небольшая группа пациентов, у которых наблюдается тяжелая лихорадка денге, и сейчас учёные не знают, как определить разницу». В настоящее время учёные доказали, что стандарт медицинской помощи сводится к наблюдению и ожиданию: чтобы диагностировать тяжёлую лихорадку Денге, врачи ждут, чтобы наблюдать конкретные симптомы и результаты лабораторных анализов, которые обычно появляются на поздних стадиях заболевания. Эта работа является примером того, как Стэнфордская Медицина делает упор на точном здоровье, чтобы предвидеть и предотвращать болезни у здоровых, точно диагностировать и лечить болезни у больных.