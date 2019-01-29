Американские учёные доказали, что мясные блюда делают мужчин сексуальными

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Сексуальность имеет огромное значение для всего человечества, и у мужчин она связана с мясом.

Новое международное исследование показало, что мужчины, желающие усилить тягу к противоположному полу, должны есть больше мясных блюд. Американские учёные с участием более 1600 участников из Австралии, США и Великобритании выяснили, что стремление к статусу и получению каких бы то ни было благ, в том числе и желание удовлетворить свои сексуальные потребности, приводит к повышенному потреблению мяса у мужчин. В отличии от сильного пола, женщины, при активации системы сексуальной мотивации, отдают предпочтение вегетарианской пище, а не мясу, чтобы делать себя более желанными для мужчин.

Провокационное исследование доктора Евгения Чена и Наталины Златевской было опубликовано в журнале «Food Quality and Preference». Этот вывод основан на предыдущих исследованиях ученых, доказывающих связь между мясом и социальным статусом.

«Сексуальные и брачные желания имеют основополагающее значение для существования всего человечества. Таким образом, наш поиск партнера является настолько фундаментальным в эволюционной психике, что он может также формировать решения о потребляемой пище – до тех пор, пока они актуальны для достижения целей спаривания», – сказал доктор Чен.

Предыдущие исследования рассматривали такие статусные качества, как богатство, уверенность, честолюбие и филантропия, как желательные атрибуты для мужчин в привлечении женщин. По данным исследовательского института, потребление мяса на душу населения в мире увеличилось с 31,3 кг в 1999 году до 41,9 кг в 2010 году.