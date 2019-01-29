Без Нибиру задохнемся: Астероид-бегемот может развоздушить Землю

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Звезда смерти больше не кажется такой уж опасной. Астрономы обнаружили в Солнечной системе объект, который пролетая, может задеть хвостом и утянуть за собой в космос нашу атмосферу.

В 2003 ученые поделились с общественностью новым открытием: недалеко от нашего Солнца появился неизвестный космический объект очень забавной формы, который назвали SD220. Некоторым он напоминает снеговика, другим сигару, а третьим бегемота. Уфологи считают, что, по сути, правы именно те, которые видят в астероиде бегемота.

Этот объект не так безобиден, как пытается представить NASA. Он, как и его земной прообраз, может казаться очень любопытным и забавным, но он также опасен как милый бегемот в болотах. Его поведение и орбита не предсказуемы, а размеры могут уничтожить все живое даже на расстоянии в десятки тысяч километров.

Астероид-бегемот уже несколько раз пролетал мимо Земли. Это событие ученые зафиксировали в январе 2003, феврале 2012 и в августе 2018, но недавно стало известно, что телескопы засекли его еще и полтора месяца назад. По прогнозам NASA в следующий раз он появится вблизи Земли только в феврале 2028 года и то в десятках километров от нас, но эти данные противоречат реальной картине, считают уфологии. Они не верят, что аналитики действительно смогли рассчитать скорость и траекторию SD220. Во-первых, о январском «визите» мир узнал постфактум, а во-вторых, неясно как получена следующая дата, очевидно что время между явлениями неуклонно сокращается, а о факторах способных замедлить скорость или изменить орбиту тела ученые не сообщали.

NASA скрывает правду по заказу правительства, считают конспирологи. Они уверены, что мир погибнет в ближайшее время, но не из-за Апокалипсиса и Нибиру, а потому что мы просто задохнемся. Астероид-бегемот может даже не сталкиваясь с нашей планетой уничтожить все живое. Его размеры, которые оценивают от 1,5 до 2 километров в поперечнике достаточны для того, чтобы объект мог под действием внешних факторов развить колоссальную скорость. При этом тело начнет нагреваться и может достичь очень высоких температур (от 6000 градусов по Цельсию). Пролетая мимо Земли хвост такого мини-Солнца может сжечь значительную часть атмосферы Земли, а остатки потянутся вслед летящим объектом по инерции. Дышать станет нечем и мы вместе с остальными животными задохнемся.