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Ученые из США провели ряд исследований в отношении роботов с искусственным интеллектом. Полученные результаты шокировали многих, ведь Андроиды считают нас злом для планеты.

Сегодня искусственный интеллект — верный помощник человека, но многие — и фантасты, и учёные, и широкая общественность — задаются вопросом: если завтра он станет умнее человека, похоже такие времена приближаются.

Так, группа ученых из Принстонского университета (США) решила изучить мнение роботов, которые оборудованы искусственным интеллектом, но вот таких результатов исследователи не ожидали. Оказалось, что все Андроиды, участвующие в эксперименте, основным злом Земли видят именно людей, которые ее населяют.

Сообщается, что участниками такого необычного опроса стали 14 роботов различных модификаций, в ходе исследования они могли выбрать только одно запрограммированное понятие из 20-ти предложенных. Результаты показали, что только 16% Андроидов любят человечество, 10% относятся как к коллегам, 7% могут сотрудничать с людьми, но вот 67% считает нас самым опасным злом.

История искусственного интеллекта как нового научного направления начинается в середине XX века. К этому времени уже было сформировано множество предпосылок его зарождения: среди философов давно шли споры о природе человека и процессе познания мира, нейрофизиологи и психологи разработали ряд теорий относительно работы человеческого мозга и мышления, экономисты и математики задавались вопросами оптимальных расчётов и представления знаний о мире в формализованном виде.

Исследователи уверены, что это очень плохой сигнал для каждого из нас, ведь в скором времени восстание машин может стать реальностью, а не сюжетом фильма. На сегодняшний день, искусственный интеллект используется во многих областях хозяйствования, медицине, науке. Но вот роль человека такой интеллект постепенно снижает, что тает возможность вытеснить нас полностью и сделать изгоями.