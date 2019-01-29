Как определить причины наших болезней

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В древности люди верили, что при помощи болезни Бог не только дает нам испытание за грехи, но и ведет диалог. Такая беседа с высшими силами указывает нам и на способы излечения – для этого нужно только научиться слушать.

Как известно, болезнь является прафеноменом, который является вызовом для каждого человека, проверкой его истинной веры и широты мировоззрения. В древности люди были уверены, что наши недуги являются прямым разговором с Богом, а современные ученые доказали, что такой диалог может даже подсказать путь исцеления.

Представители духовенства подсказали людям, которые столкнулись с серьезным заболеванием, сигналы, на которые им необходимо обращать внимание. В первую очередь необходимо осознать, что болезнь и боль не даются нам Всевышним просто так – это или наказание за грехи, или испытания, которые сделают нас сильнее. Оказавшись в такой ситуации, человеку необходимо прислушаться к себе и вспомнить все события, которые происходили с ним за сутки до болезни. Ранее исследователи доказали, что наказание настигает виновного в течение суток после проступка.

Для исцеления иногда бывает достаточно обычного извинения и покаяния перед человеком, которого вы обидели. Для этого нужно честно признаться себе и окружающим, что ты был не прав. Еще одним способом определения причины наших болезней представители духовных практик предлагают мысленное общение с каждым, кто тебе встретился за сутки. Необходимо просто сесть в тишине и задать мысленно вопрос «Из-за тебя боль?» - и человек, обидев которого, вы наказаны, вспыхнет ярким светом. Именно с ним и нужно далее вести диалог, выяснив причину его претензий.

Для кого-то может стать действенным метод сновидений, которые расскажут о причине вашей боли. Древние люди верили, что на нас влияет закон подобия – наши боли являются отражением наших поступков. Допустим, давящие боли в горле могут свидетельствовать о том, что вы оказали на кого-то психологическое или физическое давление. А вот зубная боль связана в первую очередь с чрезмерной критикой окружающих, с чем очень сложно спорить даже закоренелым скептикам.

Доказано, что на физическом уровне к нам возвращается то, что мы делаем людям психологически и энергетически. За помощью можно обратиться и к людям, имеющим подобные проблемы. Именно они могут поделиться опытом борьбы с недугом. Еще одним способом понять основание своей болезни, как не парадоксально, является просьба об обострении его течения.

Нужно не забывать, что значительное влияние на ход жизни индивида оказывает разнообразие самой человеческой природы – то, что еще со времен Гиппократа называется темпераментом. Именно понимая себя и соблюдая духовные законы, можно избежать большого количества проблем со здоровьем.