Астрологи расписали маршруты путешествий для 2019 года по гороскопу

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Звезды уже решили за вас, куда нужно отправиться на отдых ради колоссального удовольствия. Сориентироваться в ситуации помогут астрологи, которые уже составили для каждого из 12 знаков свой эксклюзивный маршрут.

Собираясь в путешествие, учтите прогнозы астрологов, которые неоднократно заявляли, что все действия уже прописаны Вселенной. Специалисты по звездам сообщили, что для любителей путешествий 2019 год станет довольно успешным и большая часть из них будут довольно спонтанными. Понятно, что принцип «захотел и полетел» довольно затратен, но эмоциональный подъем, который приносит такой отдых - не сравнить ни с чем.

Так, финалистка популярного телешоу «Битва экстрасенсов» Кажетта Ахмеджанова проанализировала расположение звезд и дала свои рекомендации. Так, Овнам необходимо как можно больше путешествовать в первой половине года. Что даст им энергию для работы. Тельцам же не нужно планировать поездки раньше мая. А для отдыха выбирать места с богатым культурным наследием.

Больше всего повезло близнецам. Которые могут двигаться в любом направлении и могут позволить себе путешествовать круглый год. Строго противопоказано Ракам планировать поездки ранее марта месяца, в противном же случае они пройдут очень не удачно и оставят только негативные впечатления. Вторая же половина года для этого знака полностью открыта для туризма. Львам необходимо помнить, что для путешествий им необходимо выбирать весну. А предпочтение отдать странам Европы или США.

Девы же могут путешествовать в первой половине года, но только в теплой компании друзей или любимого человека. Основной целью поездок для Весов в 2019 году должно стать обогащение внутреннего мира и интеллектуального потенциала. Скорпионам важно найти место, где они смогут побыть в тишине, которая даст им правильно оценить свою жизненную ситуацию. Для стрельцов важно не суетиться и сосредоточиться на направлении, которое на данный момент важно для них, а вот время поездки для представителей данного созвездия роли не играет.

Козероги же составили план поездки еще в прошлом году и теперь могут смело воплотить его в жизнь. Идеальное время наступило для представителей знака Водолей – в этом году вам не придется ограничивать себя в финансах, что даст возможность воплотить долгожданные мечты. Меньше всего повезло Рыбам, которым гороскоп сулит чрезмерную занятость на работе, предпочтение им нужно отдать романтическим поездкам с партнером в Европу. Поездки же шумной компанией лучше отложить.