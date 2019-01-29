Регулярный хороший секс может успешно снизить артериальное давление

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В результате исследования было обнаружено, что регулярный хороший секс может снижать артериальное давление с той же эффективностью, что и некоторые лекарства.

Учеными в США было установлено, что показатели давления у участников тестов снижались на 13% на следующий день после того, как они занимались любовью. По их словам, прием мочегонных средств, обычных лекарств для снижения повышенного давления, дает примерно такие же результаты.

Исследователи из Университета штата Джорджия сообщили: «Чем лучше достигнутый оргазм, тем ниже показания давления на следующий день после полового акта». Они верят, что секс действует, увеличивая концентрацию гормона окситоцина, который может уменьшать уровень стресса.

Исследование было опубликовано в журнале «Сексуальная медицина». Статья сообщает, что добровольцам во время занятия сексом надевали кардиомониторы. Ученые также оценивали интенсивность оргазма, дифференцируя его от 66 до 106, в среднем показатель получился равным 87.

У тех, кто участвовал в исследовании, был средний показатель систолического артериального давления 115 мм рт. ст. перед испытаниями. После секса оно упало в среднем на 17 мм рт. ст.