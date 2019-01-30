Древние тексты утверждают, что египтяне обладали «сверхчеловеческой силой»

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Древнегреческий историк Геродот описал кровавую битву в своей истории «Черепа в Пелусии», и эта работа теперь вызвала безумные споры среди исследователей.

Древний Египет был цивилизацией в Северной Африке, которая процветала в период с 3100 г. до н.э. и 332 г. до н.э. Египет достиг вершины своей власти в период Нового Царства, правя большей частью Нубии и значительной частью Ближнего Востока между 1500 г. до н.э. и 1100 г. до н.э. Несмотря на это, Египет захватывали или завоевывали многие иностранные державы и народы, включая гиксосов, ливийцев, нубийцев, ассирийцев и ахеменидских персов.

В 525 г. до н. э. Египет вступил в войну с персами под предводительством царя Персии Камбиза II , захватившим фараона Псамметиха III во время битвы при городе Пелусии (Пелузии).

Древнегреческий историк Геродот эту битву в работе под названием «Черепа в Пелусии.

Геродот, известный как «отец истории», писал: «Кости персов лежали раздельно с одной стороны, так как они были разделены вначале, а кости египтян [были] с другой. В это время было видно, что черепа египтян настолько крепки, что вы вряд ли сломаете их, если ударите их большим камнем».

Теоретики заговора теперь убеждены, что эта запись является доказательством «сверхчеловеческой силы» среди воинов египетской армии.

Блейк Казинс, исследователь, который ведет канал YouTube Thirdphaseofmoon, сказал в недавнем видео: «Теперь мы понимаем реальность науки о генетике. История была написана тысячи лет назад, но она доказывает, что целые армии были генетически разными».

«Но наличие костей вдвое сильнее, чем у их противников, не помогло им в бою».

Однако у Геродота было свое собственное объяснение того, что египтяне имеют более сильные черепа. Его история продолжала рассказывать, что египтяне брили головы с раннего возраста, что подвергало их воздействию солнца.

В то время как персы носили тюрбаны, которые закрывали головы от солнца, что, по мнению Геродота, способствовало их сравнительной слабости.