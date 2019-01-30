Древнегреческий историк Геродот описал кровавую битву в своей истории «Черепа в Пелусии», и эта работа теперь вызвала безумные споры среди исследователей.
Древний Египет был цивилизацией в Северной Африке, которая процветала в период с 3100 г. до н.э. и 332 г. до н.э. Египет достиг вершины своей власти в период Нового Царства, правя большей частью Нубии и значительной частью Ближнего Востока между 1500 г. до н.э. и 1100 г. до н.э. Несмотря на это, Египет захватывали или завоевывали многие иностранные державы и народы, включая гиксосов, ливийцев, нубийцев, ассирийцев и ахеменидских персов.
В 525 г. до н. э. Египет вступил в войну с персами под предводительством царя Персии Камбиза II , захватившим фараона Псамметиха III во время битвы при городе Пелусии (Пелузии).
Древнегреческий историк Геродот эту битву в работе под названием «Черепа в Пелусии.
Теоретики заговора теперь убеждены, что эта запись является доказательством «сверхчеловеческой силы» среди воинов египетской армии.
«Но наличие костей вдвое сильнее, чем у их противников, не помогло им в бою».
Однако у Геродота было свое собственное объяснение того, что египтяне имеют более сильные черепа. Его история продолжала рассказывать, что египтяне брили головы с раннего возраста, что подвергало их воздействию солнца.
В то время как персы носили тюрбаны, которые закрывали головы от солнца, что, по мнению Геродота, способствовало их сравнительной слабости.