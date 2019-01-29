Во время раскопок в Назрани обнаружен 1700-летний «скелет инопланетянки»

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При раскопках захоронения бронзового века российские археологи обнаружили «скелет инопланетянки», женщину с «яйцеобразной головой». Такие яйцевидные головы принято изображать на рисунках, показывающих пришельцев.

1700-летний скелет был обнаружен во время раскопок городища бронзового века на северной окраине Гамурзиевского муниципального округа г. Назрань в горах Кавказа. Гамурзиевское городище находится практически в столице Ингушетии, на Длинном хребте, между реками Назранка и Сунжа. На этом месте ранее были обнаружены оружие, керамика и ювелирные изделия бронзового века. Поиск артефактов начался в 2017 году, но удивительное открытие было сделано на прошлой неделе.

Фотографии странной находки показывают, что женский череп вытянут в форме яйца, кажется, он был искусственно вытянут. Эксперты утверждают, что череп имел признаки того, что эта женщина была «элитным» членом своего общества.

Эксперты из Института археологии Кавказа утверждают, что ее голова и шея были «искусственно деформированы». Женский скелет, как полагают, не является внеземным, но дал экспертам дополнительное понимание человеческих практик, которым тысячи лет.

Форма черепа была изменена либо путем многократной перевязки, либо сдавливанием головы дощечками в младенчестве.

Во всяком случае, практика изменения формы черепа имела место в начале жизни ребенка, чтобы придать черепу нужную форму.

Видимо, вытянутый череп считался признаком аристократии среди богатых и знатных людей и обозначал статус человека как привилегированной элиты в их обществе. И как ни странно, женский скелет сохранил совершенно целые зубы, несмотря на то, что его хоронили тысячи лет назад.

Скелет был обнаружен командой ученых Археологического центра им. Евгения Крупнова при Министерстве культуры Республики Ингушетия.