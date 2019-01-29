Могут ли мужчины получить послеродовую депрессию?

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Более четверти новых отцов, согласно новому исследованию, продемонстрировали значительные уровни депрессии - каковы причины этого и как можно это исправить?

Мужчины не проходят через беременность и роды. У них не скачут уровни гормонов. У них не болят соски. Откуда же у них появляется депрессия? А это наблюдается довольно часто, согласно исследованию в Швеции.

В этой небольшой выборке из 447 шведских отцов, добровольно вызвавшихся (следовательно, они могут не представлять среднестатистического отца), у 28% мужчин наблюдались симптомы, превышающие умеренные уровни депрессии.

Женщинам в разных странах мира часто задают вопросы, проверяющие наличие послеродовой депрессии (затрагивающей до 13% женщин), оценка психического здоровья отцов проводится редко.

Ведущий автор статьи в шведской газете Elisa Psouni с факультета психологии Лундского университета говорит, что Эдинбургская шкала послеродовой депрессии (EPDS), используемая как для женщин, так и для мужчин, не очень точна в выявлении депрессии отцов. Она добавила в оценку «мужские» симптомы депрессии, такие как возбуждение, гнев, раздражительность, желание работать дольше и слишком много пить.

Псуни считает, что молодые папы часто сталкиваются с проблемами матерей, когда совмещают родительские обязанности и работу. При наличии депрессии у партнера, риск депрессии мужчин увеличивался вдвое. Недосыпание, наличие близнецов и конфликт в отношениях могут усугублять ситуацию.

Депрессивный папа меньше играет со своим малышом и меньше улыбается ему. Дети впоследствии глубоко пострадают от послеродовой депрессии по отцовской линии.

Отцовскую послеродовую депрессию можно победить с помощью когнитивно-поведенческой терапии и антидепрессантов.