«Пункт назначения - Нибиру»: Роскосмос отправит научную экспедицию к загадочной планете X

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Космический корабль уже спроектирован и построен, а космонавты заканчивают двухгодичный курс подготовки. Эксперты уверены, что власти скрывают новую миссию от населения для избежания паники и хаоса.

Уже большое уколичество времени весь мир рьяно обсуждает загадочную планету X, существование которой подтверждают многие учёные из разных уголков Земли. А первые упоминания о Нибиру были написаны ещё в Библии. Знаменитый уфолог Маттиах Глиззерсон нашёл в Ветхом Завете писания про планету, которая полностью разрушит Землю и избавит её от грехов и зла.

За последние несколько месяцев эксперты получили тысячи сообщений об обнаружении новой планеты: люди сообщают, что видели в телескопы новое небесное тело громадных размеров, которая не подходит ни под одно описание о других открытых планетах.

Один молодой человек из США рассказал своим подписчикам о сне, в котором он видел, как Нибиру разрушала Землю и испепеляла её огненными шарами.

Через несколько часов из разных штатов Америки стали поступать сообщения от других людей, которые утверждали, что видели абсолютно такой же сон описанный автором. Учёные не смогли найти логического объяснения массовому «предсказанию во сне» и пришли к единственно верному мнению, что некие сигналы извне повлияли на кору головного мозга и он начал показывать людям «запрограммированные» сновидения.

И вот, несколько дней назад, уфологи получили сообщение от инсайдера, что на российском космодроме «Восточный» подходят к концу завершающие этапы подготовки миссии «Небо-1», которая отправится прямиком к планете Нибиру.

Учёные сообщают, что правительство давно знает о существовании планеты ануннаков, которая находится на земной орбите, но скрывается за Солнцем, так как траектория её полёта абсолютно такая же как и у нашей планеты. Лишь изредка случайные очевидцы могли наблюдать, как из-за небесного светила появляется часть огромной Нибиру.

Учёные сообщают, что уже весной 2019 года с Земли стартует ракета-носитель «Союз-ФГ», которая понесёт на себе космический корабль «Союз МС-15» - он является доработанной и модернизированной моделью предыдущих версий летательных аппаратов.

В составе членов экипажа будут пятеро мужчин и две женщины, которые целых два года подготавливались по специальной программе для полёта к Глории (другое название планеты Нибиру). Все они подписали добровольное согласие на то, что могут никогда не вернуться из затяжной экспедиции. По предварительным данным, полёт до планеты займёт около пяти месяцев — это меньше чем полёт до Марса. Столь короткое время объясняется тем, что корабль полетит к Противоземле, которая будет двигаться навстречу ракете по своей орбите. Официальная наука и правительство отказываются разглашать какую-либо информацию, прикрываясь секретностью и опровергая всяческое существование планеты X.

А вот конспирологи убеждают, что уже совсем скоро с «Восточного» стартует космический корабль, который отправится прямиком к планете X, чтобы изучить её и возможно, выйти на контакт с населяющими планету пришельцами.

«От нас постоянно всё скрывают и прячут», «так вот куда тратятся, выделяемые российским бюджетом - миллиарды», «наконец-то будет первый контакт с инопланетянами», «а я то думал, почему «Восточный» намного секретнее и защищённее «Байконура», «потом ещё фильм снимут «Пункт назначения — Нибиру», «до чего техника уже дошла», - пользователи Сети прокомментировали информацию о ближайшей экспедиции.