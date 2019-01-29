Очевидцы увидели сигарообразный НЛО во время северного сияния

Сегодня, 08:27

Пришельцы продолжают не на шутку пугать людей своими появлениями на территорию Земли.

Американские уфологи проинформировали, что 15 января 2019 года одновременно несколько очевидцев наблюдали за северным сиянием, красота которого привлекает людей со всего мира. Однако неожиданно в небе появился странный объект, который свидетели так и не смогли опознать.

Теоретики заговора стали утверждать, что во время северного сияния показался настоящий НЛО, который был сигарообразной формы. «Корабль» пришельцев удалось зафиксировать камерам LiveCam, которые записывали северное сияние. По словам людей, НЛО летел с высокой скоростью и был гигантских размеров.