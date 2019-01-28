Учёные создали уникальный многоразовый клей

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Клей создан из полимера с эффектом памяти формы.

Авторы разработки – команда учёных из Иллинойса. Исследователи долго работали над таким многоразовым клеем, но, по их собственному признанию, результат превзошёл ожидания. Как известно из их научного доклада, уникальность многоразового клея состоит в способности высохнуть за секунду, сохранить прочность под водой даже под давлением, он также может выдержать груз до 5 кг

Многоразовость клею обеспечивает именно эффект памяти формы, благодаря которому клей может меняться. То есть адгезия – сила сцепления клея с поверхностью – может перейти из стеклообразного состояния обратно в жидкое, при этом не потеряв эффекта при следующей поклейке. Пока клей недоступен для покупки, поскольку проходит финальные тесты, необходимые для сертификации.