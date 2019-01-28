Учёные нашли у человека новые органы

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Это кровеносные сосуды, целая сеть которых находится в человеческих костях. Ранее этого даже не могли предполагать.

Сейчас учёные, применив самое современное оборудование, нашли у человека новые органы. Это удалось немецким специалистам, работающим в городе Дуйсбург-Эссен.

Это дало логичное пояснение работе инъекций, которые вводятся в костный мозг. Именно сеть мельчайших сосудов доставляет лекарства вместе с кровью в труднодоступные места.

Своему открытию учёные уже дали название. Они определили их в качестве транскортикальных сосудов.

Открытие может стать очень полезным для медиков, действующих в чрезвычайной ситуации. Им уже не потребуется искать у пострадавшего вены. Достаточно сделать укол прямо в кость.

Собственно, так уже получалось во время вооружённых конфликтов, когда раненых кололи «абы куда». Медики тогда не могли понять, как же им удалось оказать пострадавшим помощью.

Уже установлено, что транскортикальные сосуды транспортируют в человеческие органы до 60% венозной крови и до 80% артериальной.

Не исключено, что только что открытая сеть сосудов, может нести и иные функции. Учёные продолжили её исследование.