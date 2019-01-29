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Баффинова Земля и российский ледник Иган тают на глазах из-за 2002 NT7, который нагревает нашу планету. На Полярном Урале уже растаяло около 70 ледников, а канадские острова теряют лёд, которых сохранился с времён расселения первобытных людей.

Таяние арктических ледников уже открывает перед человечеством ландшафты, которые не видели солнечного света в течении последних 120 тыс. лет. Саймон Пендлтон из Университета Колорадо изучил северный канадский остров Баффинова Земля.

С таянием Баффиновой Земли учёные стараются первыми найти высвобожденные древние артефакты, пока их не уничтожила вода с ветром. Изучение древних мхов показало, что он не видел света минимум 40 000 лет. Учёные предполагают, что за последние 120 000 лет в Канадской Арктике не было подобных тёплых температур, и целый остров так быстро тает впервые.

Пендлтон рассказал, что потепление настолько сильное, что таять начали почти все ледники в регионе, а это означает, что уже в ближайшем будущем перед учёными откроются более древние пейзажи и растения, старше 40 000 лет.

В это же время в России в Полярном Урале похожая ситуация. Учёных беспокоит ледник Иган, который за период 1963-2017 год сбросил тонны льда. Наблюдается оттаивание более 5,6 метров. В регионе уже из 143 ледников сохранилось всего 76. Таким образом, таять продолжает не только Канада, но и Россия.

Примечательно, что впервые за 120 000 лет в Канаде начал таять целый остров как раз с приближением огромного астероида 2002 NT7 и бомбардировки Луны с Марсом. Некоторые эксперты прогнозируют, что уже 1 февраля объект может врезаться в Землю.

Смертельный астероид двигается со скоростью 28 километров в секунду в сторону нашей планеты. Согласно подсчётам, космическое тело диаметром больше 1,4 километра сблизится с Землей на максимальное расстояние, составляя большую опасность.

Приверженцы альтернативных теорий уверяют, что именно 2002 NT7 начал растапливать арктический остров в Канаде и российский ледник. Эксперты уверены, что приближение астероида сильно влияет Землю, в частности на повышение температур внутри планеты, что якобы и нагревает атмосферу и топит льды.

Среди доказательств приближения 2002 NT7 приводится недавняя лунная бомбардировка. 21 января во время затмения в спутник врезался большой огненный шар. А недавно на поверхности Марса был найден новый след от астероида, оставивший за собой целый след.

Таким образом, таяние ледником и бомбардировка Луны с Марсом может напрямую указывать на грядущую опасность, уверены эксперты. Приближающийся 2002 NT7 не только нагревает Землю изнутри, но и окружён более мелкими космическими телами, первые из которых уже врезались в ближайших соседей нашей планеты.